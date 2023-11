Polestar gaat je verbeteren als je klimaatonwaarheden Tweet

Wie weet krijgt Wilders straks ook bericht van Polestar…

Anno 2023 doen autofabrikanten allemaal heel erg hun best om milieuvriendelijk te zijn (of zo over te komen), maar één fabrikant slooft zich wel heel erg uit. Polestar wil graag het braafste jongetje van de klas zijn. Ze kijken niet alleen naar zichzelf, maar nemen ook anderen de maat.

Zo riep Polestar in 2020 andere fabrikanten op om – net als zijzelf – meer openheid te geven over de impact van elektrische auto’s. Daar zijn we niet op tegen, maar Polestar wekt hiermee wel een beetje de indruk dat ze zich beter voelen dan anderen. Terwijl ze op dat moment ook nog maar net hun eerste EV hadden.

Polestar gaat nu wederom het braafste jongetje uithangen, want ze lanceren een ‘Truth Bot’. Dit is een bot die op Twitter X desinformatie over het klimaat gaat bestrijden. Volgens Polestar doet het platform van Elon Musk daar zelf niet genoeg aan.

Daarom lanceren ze nu dus Polestar Climate Truths, een botaccount dat mensen gaat verbeteren op X. Sterker nog: dat is ‘ie nu al aan het doen. Zo kreeg iemand die beweerde dat EV’s op lange termijn slechter voor het milieu zijn een reactie van de Polestar die het tegendeel beweerde (mét bronvermelding).

De Twitteraar in kwestie was helaas niet overtuigd en had daar weer een tegenreactie op. Het lijkt erop dat de bot niet in discussie gaat, want die reactie bleef onbeantwoord. We betwijfelen dus of deze actie van Polestar veel effect gaat hebben. Maar dat maakt ook niet uit, Polestar heeft wel weer hun beste beentje voor gezet.

Overigens is deze actie maar van korte duur, want de bot is maar actief tot en met 30 november. Daarna mag iedereen op X weer lekker los gaan met klimaatmythes.