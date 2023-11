Stationwagon met AWD en handbak (8K) – AB Advies

Speciaal voor de wintersport gaan zoeken naar een ideale stationwagon met AWD en handbak. Het budget: 8.000 euro.

Het leuke van dit soort adviezen is de verscheidenheid van de aanvragen. In sommige gevallen krijgen we situaties voorgeschoteld waarbij ook wij ons even achter de oren moeten krabben om te zien welke auto’s het beste passen. Zo ook bij Hendrick. Hij is namelijk op zoek naar een stationwagon met AWD en handbak.

Nu is dat op zich niet heel erg vreemd, aanvragen voor stationwagons rond dit budget (8 mille) krijgen we vaker. Maar nu gaat het specifiek om een auto voor in Oostenrijk. Het is de auto die daar ook zal blijven. Het is de bedoeling dat de auto gebruikt wordt tijdens de wintermaanden om van het huis naar de piste en supermarkt te rijden.

Een stationwagon met AWD en handbak is ook echt een must. Tweewielaandrijving is absoluut geen optie. Leeftijd en kilometerstand maakt niets uit en Hendrick heeft geen merkafkeur. Het mag alleen absoluut geen SUV zijn. Stoelverwarming zou heel erg prettig zijn.

De wensen en eisen voor een stationwagon met AWD en handbak kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Renault Megane 4 RS Trophy, Renault Twingo GT Koop / lease: Koop Budget: 8000 Jaarkilometrage: Max 2000 Brandstofvoorkeur: diesel Reden aanschaf andere auto: Bijkomende wagen voor aan het vakantie huis in Oostenrijk. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, kinderen zijn de deur uit. Voorkeursmerken / modellen: Geen No-go merken / modellen: Geen

Hoe komen wij aan de getallen?

Verbruik: via Spritmonitor, prijs ANWB (€1.66 p/l Super)

MRB: Provincie Utrecht (via belastingdienst)

Verzekering: 55 jarige man, 20 schadevrije jaren, Allrisk

Subaru Outback 2.5i Comfort (BP)

€ 7.500

2004

168.000 km

Wat is het?

De eerste auto die bij ons naar boven kwam als je een station met AWD en handbak zoekt. Het is in principe de stoere offroad-esque variant van de Legacy Touring Wagon. Het is een auto die daadwerkelijk wat kan op onverhard, want er is namelijk een flinke bodemspeling, een écht permanent vierwielaandrijvingssysteem én zelfs een lage gearing. Geen faux-AWD met een haldex-koppeling en luchtvering, deze Outback is het echte werk. Het interieur is niet chic, maar dat maakt niet uit. Hierdoor is het minder erg om de auto vies te maken: met een hogedrukspuit maak je alles toch weer schoon. Ook lekker, op Marktplaats vindt je de Outback overal.

Hoe rijdt het?

Bij gebruik in Nederland: op zich prima. De vering is wat week, de besturing is wat vaag en de motor heeft geen enorme krachtreserves. Het is een beetje een futloos aggregaat, maar het maakt een alleraardigst geluid. In Oostenrijk is het geweldig met de lage gearing. Sterker nog, de Outback is gewoon beter dan de meeste crossovers en crossovers die men SUV’s noemt. Vanwege de hierboven genoemde eigenschappen kun je in het terrein en in de sneeuw heel erg goed uit de voeten.

Kosten Subaru

Verbruik: 1 op 10,66

Brandstofkosten: € 26

Gewicht: 1.405 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 25

Totale kosten per maand: € 120

Onderhoudsprognose

Deze Subaru’s staan bekend om hun onverwoestbaarheid en dat klopt enigszins ook wel. Dat wil niet zeggen dat ze goedkoop zijn om te onderhouden. Onderdelen zijn behoorlijk prijzig en ja, er kan echt wel wat kapot. Maar bij jouw kilometrage is het gewoon zaak om de auto elk jaar na de garage te brengen voor een beurt en alles mee te pakken wat er mis is. Heel veel kan het niet zijn.

Afschrijvingsprognose

Qua afschrijving zit je goed. Deze auto’s schrijven namelijk erg weinig af. Juist vanwege het robuuste imago en het feit dat je ze als werkpaard in kan zetten. Ook met hogere kilometerstanden zijn ze erg goed te verkopen.

Seat Altea 4 Freetrack 2.0 TSI

€ 5.999

2010

150.000 km

Wat is het?

Strikt genomen is het geen stationwagon. Net als de Outback is de Freetrack een opgeruigde versie, in dit geval op basis van de Seat Altea. Het verschil met de Outback kan niet groter zijn. De Altea is een soort midi-MPV (het is de Spaanse Golf Plus) en deze versie is langer (Gebaseerd op de Altea XL) en voorzien van alles dat Seat tot zijn beschikking had. Op Marktplaats moet je de Altea Freetrack wel zoeken met een vergrootglas.

Hoe rijdt het?

Een groot verschil met de Outback is de motor. De 2.0 TSI is een heel erg fijn blok. Je hebt namelijk veel vermogen en koppel tot je beschikking. Standaard zijn de prestaties véél beter dan die van de Outback. Op de Autobahn kun je nog best voor wat verrassingen zorgen met dit maffe ding. Er is geen lage gearing, maar met het koppel van de 2.0 TSI heb je dat ook minder nodig. Qua wegligging moet je je er niet te veel bij voorstellen, maar het rijdt wel minder week dan de Outback.

Kosten Seat

Verbruik: 1 op 9,25

Brandstofkosten: € 30

Gewicht: 1.546 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77

Verzekering: € 30

Totale kosten per maand:

Onderhoudsprognose

Het belangrijkste om te checken is of die 2.0 TSI motor olie verbruikt. In veel gevallen zijn de issues al lang boven water, dit is ook al weer een 11 jaar oude auto. Als het gefixt is door een degelijke toko, kun je nog jaren vooruit. In het ergste geval kun je ook gewoon af en toe een litertje olie bij vullen. Onderdelen zijn verder erg betaalbaar, dus dat is wel lekker.

Afschrijvingsprognose

Iets meer dan bij de Outback. Dat komt vooral omdat niemand ervan gehoord heeft. Het is een lange variant van de Altea en dan nog eens een stuk hoger en ruiger. En alleen leverbaar geweest met een dikke motor.

Opel Insignia Sports Tourer 2.8 T 4×4 Sport (G09)

€ 6.950

2009

160.000 km

Wat is het?

We weten dat Opel Insignia’s veel waar je voor geld bieden, maar dit is ongekend. Deze Insignia is namelijk superdik. Oké, het is een ‘Sport’ en geen luxere Cosmo, maar voor de hardware maakt het niet uit. Een 2.8 turbo motor met vierwielaandrijving, dat soort Insignia’s zijn wel zeldzaam op Marktplaats. En het is een recente auto met relatief weinig kilometers. Het is op papier een D-segmentauto, maar in vergelijking met een Volvo V50 of BMW 3 Serie uit deze tijd is dit een veel grotere auto. Zie het als een Saab 9-5, maar dan met een bescheiden badge.

Hoe rijdt het?

Als een tank. Op de reis van Nederland naar Oostenrijk is dit de fijnste auto uit dit overzicht. De zitpositie en rijkwaliteiten doen wel wat denken aan Audi A6 van deze periode. Het is niet een auto die je betrekt bij het rijden, maar waar je wel in hoog tempo kilometers kunt afleggen.

Kosten Opel

Verbruik: 1 op 8,42

Brandstofkosten: € 33

Gewicht: 1.840 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101

Verzekering: € 40

Totale kosten per maand: € 174

Onderhoudsprognose

Het is extra bijzondere techniek en daar hoort extra onderhoud bij. Met name de tussenbak en ketting kunnen voor hoge kosten zorgen. Check dus of de auto een gierend of ratelend geluid maakt bij het rijden. Als het beide het geval is, dan ben je qua reparaties de aanschafprijs kwijt.

Afschrijvingsprognose

Die zal fors zijn bij deze grote Opel. Auto’s hebben altijd een bepaalde waarde, maar Insignia’s zijn niet echt auto’s die geld waard gaan worden. Maar ja, als je zo’n nette, jonge en dikke auto hebt voor dit geld, wat maakt het uit? Dan rijd je ‘m op.

YOLO: Volkswagen Passat Variant 4.0 W8 4Motion (3BG)

€ 6.8000

2002

185.000 km

Wat is het?

De meest zinloze motorvariant van een model ooit. Er zijn wel wat D-segment auto’s geweest met een achtcilinder, maar dat waren bijna zonder uitzondering sportieve varianten. Voor de liefhebbers, de Rover 75 V8 was die auto. De Volkswagen Passat W8 kun je als station met AWD en handbak krijgen. Het is een heel erg bijzondere motor die erg fraai klinkt. En het is een kwaliteitsproduct, uit de tijd dat Volkswagens net dat beetje extra boden ten opzichte van de concurrentie. Bijzonder is de motor, een ‘W’-motor. Deze is voor zijn soort extreem kort, daar er vier cilinderbanken zijn met twee cilinders (waarvan twee banken van 15 graden). Oh: we vonden op Marktplaats een paar automaten, in Duitsland vind je ze met handbak in het budget.

Hoe rijdt het?

Net als met de Insignia rijdt deze Volkswagen als een Audi. En met de Passat in het bijzonder, omdat het gewoon ook een Audi is. Deze Passat heeft dus échte quattro met een torsen-diff (en geen haldex-koppeling). Zoals gezegd heeft de auto geen sportieve inslag en dat is helemaal niet erg. Het is een lekkere kilometervreter met een bijzondere voorliefde voor premium benzine. De prestaties vallen ietwat tegen, maar met de handbak is de W8 beter bediend dan de trage automaat.

Kosten Volkswagen

Verbruik: 1 op 7,39

Brandstofkosten: € 38

Gewicht: 1.730 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 40

Totale kosten per maand: € 171

Onderhoudsprognose

Dikke motor in een zware auto betekent automatisch hoge onderhoudskosten. Onderdelen zijn te doen, maar specifieke onderdelen kan weleens lastig worden. Dit soort auto’s worden al heel erg lang niet meer gemaakt, natuurlijk. Het zijn gelukkig liefhebbersauto’s, dus er zijn genoeg exemplaren te vinden waar extreem goed voor gezorgd is.

Afschrijvingsprognose

Als je niet zoveel kilometers maakt, zit je wel goed. Deze auto’s schrijven namelijk bijna niet af, zeker niet als je ze in goede conditie houdt. Bijzondere Volkswagens zijn altijd wel in trek bij VW-liefhebbers.

Conclusie stationwagon met AWD en handbak

Wat te doen, wat te doen? Het antwoord daarop is simpel, want die Subaru is de beste optie. De laagste kosten en het beste toe te passen voor de situatie in Oostenrijk. Die Seat is interessant als die heel goedkoop is. De Insignia is misschien verstandiger om met een 2.0T te kiezen in plaats van de erg dorstige en complexe V6. Er is in elk geval voldoende te kiezen!