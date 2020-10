Zeg, waar blijft die elektrische Ford Transit nu? - Autoblog.nl

De bekende bedrijfswagen van Ford, de Transit, maar dan volledig elektrisch. Nog even geduld.

Het is al een tijdje bekend dat Ford aan een elektrische Transit werkt. De aankondiging kwam nota bene meer dan een jaar geleden. Maar het is nogal stil rondom de elektrische bedrijfswagen. Waar blijft dat ding?

Ford heeft nu aangekondigd dat het bedrijfsleven nog maar heel even geduld moet hebben. De onthulling van de volledig elektrische Transit is over een paar weken in november. Een exacte datum voor de onthulling heeft de autobouwer niet bekendgemaakt.

De volledig elektrische Ford Transit moet in het voorjaar van 2021 op de markt verschijnen. Details over de aandrijflijn en actieradius zijn op dit moment nog niet bekend. De bestelauto zal ook in de Verenigde Staten verkocht gaan worden. De bouw van het voertuig is in de States.

Ford pompt tot en met 2022 een bedrag van 11,5 miljard dollar in de elektrificatie van het merk. Naast een elektrische Transit, zal het merk ook de elektrische F-150 in de Verenigde Staten produceren.

Hier in Europa verschijnen steeds meer elektrische bedrijfswagens op de markt. Onder andere Volkswagen, Peugeot, Mercedes-Benz, Citroën en Opel hebben een elektrische bestelauto in het gamma. Ford is daar een mooie aanvulling op met de populaire Transit.