Zo plant Liberty Media met de F1 te gaan klooien

We houden ons hart vast...

Onlangs schreven we al een enigszins sceptisch artikel over de toekomst van de F1 onder leiding van Liberty Media. De Amerikanen hebben zeker wat goede ideeën, maar als liefhebber van de F1 zoals het nu is ben je natuurlijk bang dat er teveel gaat veranderen. Kortom, net als Sybrand Buma vrezen wij voor het verlies van onze eigen identiteit.

Het is namelijk makkelijk te zien hoe het fout kan gaan. Daarvoor hoef je alleen maar een keer naar de Superbowl te kijken. Ik doe dat zelf overigens graag, maar vind het ook wel oké als al dat spektakel ‘daar’ blijft. De diehard F1-fan zit helemaal niet te wachten op een halftime show van Taylor Swift tijdens een race en commercials die belangrijker zijn dan het evenement zelf, toch? Gekscherend schreven we dat Liberty Media waarschijnlijk zo’n NASCAResque deuntje dat speelt over herhalingen zou implementeren. Iedereen die weleens NASCAR gekeken heeft weet wat ik bedoel.

Drie keer raden wat volgens de BBC een van de plannen is van de Amerikanen. Jawel! Bereid je voor op slomo’s met tergende muziek eroverheen. Dat is echter nog lang niet alles. Als Liberty Media haar zin krijgt, gaan er nog meer dingen veranderen:

De traditionele starttijd van races wordt verzet van twee uur ’s middags naar circa (zie het volgende punt) drie uur ’s middags

Races vangen ‘om tien over’ aan in plaats van op het hele uur. Waarschijnlijk om ruimte te maken voor reclames en/of andere shenanigans

De race in Bahrein vangt niet meer aan in de schemering maar wordt een echte nachtrace

Het geluid van de motoren wordt versterkt met speakers

Dankzij goed gekozen camerahoeken en stilstaande camera’s moeten de auto’s sneller overkomen op beeld

Af en toe wordt er muziek gespeeld tijdens de uitzending

Af en toe komt er een highlight reel voorbij tijdens de race

In samenwerking met Netflix zouden er beelden ‘achter de schermen’ geschoten kunnen worden

Voor nu zijn het veelal nog plannen waarvan het onzeker is in hoeverre we ze dit jaar (of überhaupt) zullen terugzien. Liberty Media heeft al meer proefballonetjes opgelaten, maar er zijn nog andere partijen in de sport waar ze (gelukkig?) toch enigszins rekening mee moeten houden.

Zo komt een ander plan van de Amerikanen om de merchandising naast de baan compleet op de schop te gooien ze vandaag op felle kritiek te staan van de topteams. Het idee is om de plethora aan kleine winkeltjes op het terrein van het circuit te vervangen door grote gecentraliseerde hallen waarin alle teams vertegenwoordigd zijn. Wellicht goed voor de kleinere teams, maar de toppers zijn bang hierdoor inkomsten te verliezen. Volgens hen weten klanten de weg naar hun merchandise nu namelijk al prima te vinden.

Frappant is dat Bernie Ecclestone laatst al waarschuwde voor deze situatie. De oude Bernie stelde dat teams verantwoordelijk zijn voor hun eigen promotie en race organisatoren voor de promotie van hun races. De rechtenhouder zelf zou zich daar volgens Bernie grotendeels buiten moeten houden om verwarring te voorkomen.

Kortom, het is spannend om te kijken wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt binnen de F1. We hopen maar dat het niet uitloopt op een oorlog tussen de verschillende ego’s en de sport daaraan kapot gaat. Anders moet Max vast na gaan denken over een stoeltje in de IndyCar bij Team Penske…