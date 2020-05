CBR verrast door enorme interesse theorie-examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) had geen rekening gehouden met zoveel bezoekers die een reservering wilde maken voor het theorie-examen.

Vorige week kondigde het kabinet aan de coronamaatregelen te versoepelen. Vanaf vandaag is het zover. Onder andere kappers mogen op afspraak weer open en ook is rijlessen in de auto weer toegestaan. Net als het afnemen van examens bij het CBR.

En dat examens weer afgenomen mogen worden hebben ze geweten bij het CBR. Toen de coronamaatregelen van kracht werden was het niet langer mogelijk om je in te schrijven voor een examen. De functie op de website van het CBR werd tot nader order uitgeschakeld. Met de versoepeling van de maatregelen is het weer mogelijk om een reservering te maken. Vanmorgen om 06:00 ging het gedeelte op de website van het CBR op groen.

Rijschoolhouders en examenkandidaten doken vanochtend als hongerige wolven op de site van het CBR. De servers begonnen te roken en al gauw was de site niet meer bereikbaar. Wie toch op de site van het CBR terechtkomt krijgt de melding dat er een storing gaande is. Op het moment van schrijven is de storing nog niet opgelost.

Het is de bedoeling dat vanaf aanstaande woensdag de eerste theorie-examens bij het CBR afgelegd kunnen worden. Het CBR pakt het afleggen van de praktijkexamens vanaf volgende week maandag op.