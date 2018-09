Politie creëert file, stopt Porsche-hardrijder (338 km/u)

Dat zie je ook niet iedere dag.

In sommige stukken van Duitsland mag je misschien zo hard rijden als je wilt, in onderbuurland Oostenrijk hebben ze geen ruimte voor dergelijke snelheidsduivels. Zelfs wanneer flitspalen, snelheidscontroles of het ouderwets achtervolgen van de overtreders niet werken, heeft het Alpenland vernuftige tactieken in zijn mars om hardrijders tot stilstand te brengen.

Wie dacht dat Oostenrijkers niet creatief waren, mag zijn overtuiging bij deze in het water smijten. Toen de lokale politie deze week werd getipt dat een Porsche met ongelooflijk hoge snelheden over de A1 richting Salzburg vloog, zagen ze aanvankelijk geen manier om hem bij te kunnen houden. Logisch, want zoals bekend is de 911 GT3 (rijtest) waarin de automobilist reed gruwelijk snel. Na een kilometerlange achtervolging werd het merkwaardige maar uiterst effectieve besluit genomen om de Porsche te stoppen, door politieauto’s een kunstmatige file te laten veroorzaken. Hierdoor kon de politie hem uiteindelijk bijhalen en vervolgens inrekenen.

Omdat de automobilist dusdanig hard reed, was de politie tijdens de achtervolging niet in staat om zijn ware topsnelheid te bevestigen. Eenmaal aangekomen op het bureau bleek dit niet nodig, want de hardrijder was buitengewoon trots op zijn topsnelheid. Waar de politie uitkwam op een snelheid van ‘slechts’ 289 km/u, vertelde de automobilist doodleuk dat hij een (toegegeven, indrukwekkende) Vmax van liefst 338 km/u had aangetikt.

Als klap op de vuurpijl was de bestuurder in kwestie niet eens in bezit van een rijbewijs. Desalniettemin schijnt de dader slechts een boete te krijgen van tussen de 400 en 800 euro. Of er nog verdere sancties op het dak van de Porsche-rijder komen, is vooralsnog niet bekend. (Bron: PNP)

Met dank aan Dennis voor de tip!