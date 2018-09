Renault: “Max Verstappen vraagt teveel van ons”

Is dat wel de waarheid?

In de Formule 1 geldt het gezegde “wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten” sinds jaar en dag. Max Verstappen heeft deze week voor de zoveelste keer ondervonden wat er gebeurt als je een mening openbaart in de paddock. Nadat de Nederlander gisteren liet weten dat de nieuwste Renault-motor (Spec C) komende tijd niet het beloofde vermogen zou geven, slaat Cyril Abiteboul vandaag hard terug.

Of het puur frustratie is, of dat Abiteboul hier de waarheid spreekt, dat zullen we later binnenkort pas ontdekken. Voorlopig is het feit dat klantenteams van Renault vrijwel unaniem hebben gekozen om de motor te vervangen, waardoor ze gezamenlijk achteraan kunnen sluiten dankzij de daarbijbehorende penalty’s. Beide Toro Rosso-coureurs, Fernando Alonso en beide Red Bull-rijders vervangen deze week een groot aantal onderdelen van de aandrijflijn.

In het geval van Max Verstappen is Red Bull helemaal doorgeslagen. De zes essentiële onderdelen waaruit de hybride zescilinder is opgebouwd, worden allemaal vervangen in de auto van de Nederlander. Hierdoor krijgt hij een enorme gridstraf aan zijn broek, waardoor hij komende zondag hoogstwaarschijnlijk als laatste start.

Red Bull heeft deze ingrijpende keuze gemaakt, omdat de Spec C-motor volgens hen met name in Mexico en Brazilië niet in staat is het te presteren in grote hoogtes. Abiteboul is het hier ernstig mee oneens:

“I think that any engine performs not as good in a high altitude. I guess the power increase we have seen would have been equal in a track like Mexico. So no I don’t agree with those comments and in general I think Max should focus on the car.”

Abiteboul laat het hier overigens niet bij. In plaats daarvan gebruikt hij zijn moment tijdens de persconferentie om nog eens uit te halen naar Red Bull en Verstappen. Volgens de Fransman volgen alle teams met Renault-motoren een vast plan en is er geen reden om te klagen over iets dat al besloten is. Daarnaast gaat Max minder netjes om met zijn materiaal dan teamgenoot – en toekomstig Renault-coureur – Daniel Ricciardo:

“We had a drive-ability issue in Singapore in FP1 and into the weekend, and to a far less extent in qualifying. But I think that we have a very demanding user in the person of Max. Not very quiet, also. […] Daniel managed to find some workarounds some ways to drive around the limitations of the engine in FP1 in Singapore.”

Dit alles maakt het wederom vrij duidelijk dat de scheiding tussen Red Bull en Renault precies op tijd, zo niet te laat is gekomen. Wij zijn benieuwd wat de Rode Stieren volgend jaar zullen presteren met Honda-motoren in het achtersteven.