Ford klaagt veilinghuis aan vanwege verkoop GT

WOEDEND zijn ze.

In één van de voorwaarden van de aankoop van een Ford GT staat: “Gij zult niet flippen.”. Toch zijn er mensen die het getekende contract aan hun laars lappen. John Cena bijvoorbeeld, maar ook een meneer die zijn grijze GT via veilinghuis Mecum liet verpatsen. Een succes overigens, zijn GT leverde bijna 1,2 miljoen dollar op.

Naar aanleiding van die veiling had Ford aangegeven een onderzoek te starten. Inmiddels is het resultaat van het onderzoek naar buiten gekomen. De Amerikaanse autofabrikant gaat namelijk een rechtszaak tegen Mecum aanspannen. Ford houdt het veilinghuis verantwoordelijk voor de verkoop van de grijze GT.

Het lijkt op een administratief spelletje uit te lopen. John W. Miller was de eerste eigenaar van de specifieke Ford GT. Hij heeft inderdaad een contract getekend, waarin stond dat hij de GT niet binnen 24 maanden na ontvangst mocht verkopen. Echter, de geveilde auto werd niet door Miller, maar door een dealer aangeboden. Miller had in de tussentijd de auto laten overschrijven op naam van Michael J. Flynn, de eigenaar van de dealer.

In de rechtszaal zal een jury zich buigen over de zaak. De rechtszaak doet zich voor op 17 augustus. Als Ford de zaak verliest is het hek van de dam. De kans bestaat dat andere GT-eigenaren ook gaan proberen de auto met dikke winst te verkopen. In de VS werd de GT op de markt gebracht met een vanafprijs van 450.000 dollar. Bijna 1,2 miljoen dollar ontvangen binnen een jaar na aankoop is makkelijk geld verdienen. (via Foxnews)