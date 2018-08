Politie haalt wel heel bijzondere Peugeot 205 van de weg

Gewichtsbesparing yo.

Deze Peugeot 205 is wereldnieuws nadat de Franse politie dit opmerkelijke verhaal op sociale media deelde. In Nantes, een havenstad in het westen van Frankrijk, werd een Peugeot 205 in bijzondere staat staande gehouden. Achter het stuur zat een 16-jarige jongen. Hij werd gearresteerd en aan zijn moeder overgedragen.

Wellicht was de Peugeot-rijder geïnspireerd door de Mercedes G-klasse van Jon Olsson. Zo was er bijvoorbeeld geen dak aanwezig. De vraag is echter wat wel aanwezig was. Deuren, bumpers en de achterlichten ontbraken. Met deze Peugeot wil je geen ongeluk hebben, want de kans dat je het na kan vertellen is zeer klein.

Opmerkelijk genoeg bleven de koplampen wel behouden. Althans, de verlichting. Tot zover een stukje veiligheidsbesef van de bestuurder. Waar ik persoonlijk benieuwd naar ben is het gewicht van de auto. De 205 is een auto met een gewicht onder de 900 kg, deze unieke one-off zal daar nog ver onder zitten. In combinatie met de pittige vierpitters uit die tijd en het speelse onderstel moet deze Peugeot stiekem leuk zijn om te rijden. Wel op wegen waar dat wél kan.