Uit schuur geredde 205 GTI Dimma zoekt een lief baasje

Bij deze alvast mijn excuses aan @casperh, die hierdoor waarschijnlijk niet gaat kunnen slapen.

Het is altijd treurig wanneer we een schuurvondst tegenkomen. Het zijn veelal verloren pareltjes, die na jaren stof te hebben verzameld uit het niets opduiken om de wereld weer te verblijden met hun aanwezigheid. Tegen de tijd dat ze eindelijk het daglicht weer zien, zijn ze dermate toegetakeld dat de volgende voogd er bijzonder veel werk aan gaat hebben.

De Peugeot 205 die we hier voor ons hebben is in dat opzicht bepaald geen uitzondering op de regel. De in 1984 gebouwde GTI is in zijn jonge jaren aangepakt door Dimma. De 205 kreeg een puike buitenzijde en werd (ooit) intensief gebruikt, getuige de tellerstand van 150.015 kilometer. Het is niet duidelijk waarom de wagen uiteindelijk volgegooid is met rotzooi, om vervolgens een eenzame dood te sterven, maar het heeft de staat van de auto allesbehalve geholpen.

Nu de Dimma uit zijn benarde toestand is gered, mag een willekeurige liefhebber ermee aan de slag. Houd er wel rekening mee dat er flink wat poets-, sjouw- en restauratiewerk bij komt kijken. Daarbij is de prijs op zich ook niet om over naar huis te schrijven. De aanbieder vraagt 7.945 euro voor de bouwval.

Met dank aan Rob voor de tip!