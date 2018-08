Elektrische auto leasen is goedkoper dan kopen

Je moet geen elektrische auto's kopen. Je moet ze leasen.

Dus je wil een manier om uitstootloos auto te rijden? Dan biedt elektrisch rijden momenteel de beste uitkomst. Onze hele infrastructuur is er al op aangepast en elektrische auto’s worden steeds gewoner, bereikbaarder en het assortiment wordt steeds uitgebreider. Ook zijn de wetten omtrent belastingen van de momenteel nog zeer voordelig. (Plug-in) Hybrides en spaardiesels worden weer duurder in de lease en behalve de nu in opmars komende waterstof is er geen alternatieve ‘zero-emission’ aandrijving. Je zou bijna zeggen: alle reden voor een Volkswagen elektrische auto. Koop dan!!

Nou, je moet wel uitkijken, zegt leasescanner.nl. Je kunt verschillende elektrische auto’s namelijk ook privéleasen en dit blijkt een stuk goedkoper. De leasevergelijker rekende met de Hyundai Ioniq Electric, Nissan Leaf en de VW e-Golf. Reken je de koopprijs + maandelijkse kosten van een gekochte elektrische auto om naar een maandbedrag, dan kom je op een hoger bedrag uit dan de leasemaatschappijen voor de auto vragen.

Gemiddeld scheelt het zo’n 8 procent per maand. Bij de e-Golf betaal je namelijk gemiddeld 548 euro leasekosten tegenover de 572 euro die het maandelijks kost bij aanschaf van de auto. Dat is een verschil van 4,3 procent. De Hyundai laat een veel groter verschil zien: 466 euro lease tegenover 531 euro aankoop. Een verschil van 12,2 procent. Op korte termijn een leuke rekensom, op lange termijn (er wordt gerekend met een looptijd van 48 maanden) een verschil van 3.120 euro. Dat is een speciale Rover 200 mét wisselgeld.

Verder constateert men een fors hoger bedrag voor elektrische auto’s dan normale auto’s. Bijna 500 euro per maand voor een e-Golf is net geen 200 euro meer dan een gewone TSI. Op zich een open deur, maar het bewijst dat elektrisch rijden toch nog niet volledig ingeburgerd is. Mocht je dus overwegen om een stap in de toekomst te doen, dan is leasen per saldo voordeliger. Of is het verschil te klein en is dit een gevalletje ‘Wij van WC-Eend?”