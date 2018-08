Verrassing! Jon Olsson verkoopt Lord Hans voor 700K

Voor bijna driekwart miljoen kan Olsson's liefde de jouwe zijn.

Een merkwaardig geval is het, deze verkoop van Lord Hans. Enerzijds is het daadwerkelijk een verrassing, aangezien Jon Olsson nog niet publiekelijk heeft aangekondigd zijn dakloze G-Klasse de deur uit te doen. Anderzijds is het absoluut geen verrassing, daar de auto-flippende praktijken van de Zweed uitgebreid bekend zijn bij de grote gore menigte.

Jon Olsson, één van de leidende figuren van de rijkdom verheerlijkende social media-generatie, weet als geen ander hoe hij zijn volgers moet uitbuiten. Net als andere grote YouTube- en Instagram-sterren is de formule simpel: kondig aan dat je je huidige auto verkoopt, doe geheimzinnig over de opvolger van de bolide en, wanneer de tijd rijp is, presenteer je je aankoop met veel bombarie.

Olsson heeft het inmiddels zo bekende trucje eerder dit jaar al getoond, toen hij zijn in februari aangekochte en vervolgens omgebouwde Audi RS6 Avant nog geen half jaar later alweer verkocht. Destijds kreeg hij, naar eigen zeggen, een enorm goed bod voor de auto, waardoor hij hierop geen nee kon zeggen. In andere woorden, de auto stond niet actief te koop.

Met Lord Hans zit het verhaal klaarblijkelijk anders in elkaar. Dankzij een lezer kregen wij de flink aangetaste G-Klasse op de radar. De dakloze Mercedes G500 4×4², waarin Olsson eerder dit jaar nog trouwde, staat momenteel te koop in Marbella, bij Cohen & Cunild Cristamar. Wie Lord Hans graag over wil nemen, moet diep in de buidel tasten. De auto staat namelijk te koop voor 699.000 euro.

Met dank aan Maxime voor de tip!