Politie neemt Cybertruck op Albanese platen in beslag

Je kunt toch niet zomaar overal rondrijden met een Cybertruck op Albanees kenteken…

Regels zijn om gebroken te worden, volgens sommigen althans. Als je een Tesla Cybertruck niet om kenteken kunt krijgen in de EU, dan verzin je gewoon een omweg. In Albanië doen ze bijvoorbeeld niet zo moeilijk en krijg je gewoon een kenteken.

Dit trucje is inmiddels bekend, want rapper c.q. fitfluencer c.q. ondernemer Kosso vergaarde de nodige media-aandacht door een Cybertruck op Albanees kenteken te zetten. Hij is niet de enige die dat deed, een Brit reed op dezelfde manier rond.

Echter niet voor lang, want de politie van Bury (onder de rook van Manchester) heeft ‘m staande gehouden. Het Verenigd Koninkrijk is weliswaar geen EU, maar ook daar is een Tesla Cybertruck illegaal. De bestuurder was ook geen Albanees, maar iemand die gewoon permanent in de UK woonde. Het resultaat was dat de Cybertruck in beslag werd genomen.

De politie licht de inbeslagname toe op Facebook: “dit lijkt voor sommigen misschien triviaal, maar er zijn serieuze zorgen omtrent de veiligheid van andere weggebruikers en voetgangers als ze betroken raken in een botsing met een Cybertuck.” Daarom kwam de bestuurder er niet met een waarschuwing vanaf.

Overigens is Kosso ook al een keer staande gehouden door de Nederlandse politie. De undercover agent in kwestie deed toen een stuk minder moeilijk. Hij zei zelfs “vette bak” en wilde alleen even de papieren zien. Kosso kon vervolgens gewoon zijn weg vervolgen.

Foto: Bury Police – GMP