Politie neemt dikke bakken van trouwstoet in beslag

Het was weer eens zover: een trouwstoet die zich misdroeg.

Een trouwdag zou de mooiste dag van je leven moeten zijn, maar sommige figuren weten het toch te verpesten voor zichzelf. Bijvoorbeeld door zoveel overlast te veroorzaken met een trouwstoet dat de politie eraan te pas moet komen.

Verkeerspolitie Amsterdam meldt op Instagram: ‘Trouwstoet misdraagt zich’. Die woorden hebben we vaker gehoord. Een trouwstoet lapte gisterenmiddag de verkeersregels compleet aan hun laars in 020. Zo ging een witte Audi R8 Spyder spookrijden.

De politie heeft daarom korte metten gemaakt met de trouwstoet. Daar kwam zelfs een helikopter aan te pas. De bestuurder van de spookrijdende R8 mocht zijn rijbewijs én de auto inleveren. Ook werd een BMW M4 Competition in beslag genomen. Verder zijn er nog meerdere processen-verbaal opgemaakt tegen andere feestgangers.

De M4 is sowieso een huurauto en de R8 hoogstwaarschijnlijk ook. Dat betekent dat we deze auto’s niet bij Domeinen hoeven te verwachten. Het verhuurbedrijf is ten slotte niet verantwoordelijk voor de wanpraktijken van de huurders.

De politie schrijft op Instagram: “Ook tijdens bruiloften of andere feestelijkheden blijven de verkeersregels van kracht. Wij zullen bij overtredingen altijd optreden en bij excessen kunnen wij voertuigen in beslag nemen, rijbewijzen invorderen of voertuigen voor zaakwaarneming afpakken. Houd je aan de verkeersregels!”

Bruiloftsgasten zijn dus bij deze gewaarschuwd: dat je een trouwerij hebt betekent niet dat je opeens alles kunt maken. Hoewel dit wel een hardnekkige misvatting lijkt te zijn in bepaalde kringen.

Foto: Verkeerspolitie Amsterdam