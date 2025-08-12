Flitsmarathon vervelend? Hier neemt de politie massaal supercars in beslag

Geen Operation Speed, maar Operation Luxury.

In Europa zorgt Roadpol ervoor dat de politie af en toe extra gaat controleren op je snelheid. Deze flitsmarathons kunnen je duur komen te staan. Elders op de wereld weten ze het echter nog heftiger te maken. In Maleisië jaagt de politie actief op dure auto’s.

Operation Luxury is geen term die ik net heb verzonnen, maar eentje die de Maleisische politie gebruikt voor dit project. Sinds juni is de politie er begonnen met het jagen op wanbetalers. Mensen met dure auto’s die om juridische of administratieve redenen hun auto kwijt konden raken, krijgen daar nu spijt van.

Een parkeerterrein vol supercars

In iets meer dan twee maanden tijd zijn er in totaal 258 luxe- en sportauto’s in beslag genomen. Het komt neer op bijna vier auto’s per dag. De auto’s worden om verschillende redenen meegenomen. Eigenaren zouden geen geldige verzekering of verlopen rij- of kentekenbewijzen hebben. Er zitten ook peperdure auto’s bij die valse of inconsistente kentekenplaten hebben of waarvan de chassisnummers niet overeenkomen. Het zorgt voor bijzondere beelden: politieagenten die trots poseren bij een Cullinan.

De politieactie zorgt zo voor een fijne verzameling dikke auto’s. We komen veel mooi spul tegen, zoals een Lotus Elise, Lamborghini Huracan STO, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Porsche Cayman GT4, Ferrari 458 Italia en ga zo maar door. Het is me nog niet gelukt om de Maleisische versie dan Domeinen te vinden, maar als die er is kun je er binnenkort erg lekker shoppen.

De politie is natuurlijk trots op haar eigen werk. “De implementatie van Operatie Luxe is een duidelijk signaal dat JPJ [de politie-eenheid] afgeeft. Het bezitten van een luxe voertuig is geen excuus om zijn verantwoordelijkheden als wettelijke weggebruiker te negeren”, zegt een korpschef. De politie gaat verder met de succesvolle operatie.

Verklikapp

Alsof Operation Luxury nog niet genoeg is, roept de politie burgers op om de Volunteer Smartphone Patrol-app te downloaden. Via deze app kun je verkeersovertredingen melden bij de politie. Oftewel, andere weggebruikers verklikken. Moeten we hier ook zo’n app hebben?

