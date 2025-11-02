Koop deze Volkswagen Golf Rallye G60, op Marktplaats

In de categorie snelle Volkswagen Golfjes vandaag de Golf Rallye G60; koop ‘m nu op Marktplaats.

Hoewel de Volkswagen Golf GTI níet de eerste hot hatch was, heeft Volkswagen uiteindelijk over de decennia heen wel het genre gedefinieerd voor het grote publiek. Met name Frankrijk was ook goed in het maken van een hete hatchback. Misschien zelfs beter. Maar ja, de consistentie van de Duitsers heeft gezorgd voor een blijvende legacy voor de Golf GTI, die door andere pretendenten niet te evenaren is. Geen andere auto voelt zich net zo thuis op de parkeerplaats van de McDonald’s op vrijdagavond als op de oprijlaan van een landhuis op zondagochtend, dan de snelle Golf.

De GTI kreeg over de jaren heen ook snelle(re) broertjes. Tegenwoordig kennen we de Golf R. Maar in de jaren ’80, ging het dan bijvoorbeeld om de Golf Rallye en de Golf Limited. Die laatste was de allerdikste Golf II die je kon kopen, maar oogde niet zo. De Limited was namelijk ingetogen, altijd een vijfdeurs en gewoon met ronde koplampen uitgerust, zoals de normale Golfjes. De Golf Rallye G60 was veel wilder qua uiterlijk en ook sneller dan de reguliere GTI, maar stiekem langzamer dan de Limited.

In tegenstelling tot de Limited, die de 16-kleppen kop had, moest de Rallye het doen met acht kleppen. Beide modellen zijn wel uitgerust met de beroemde en beruchte G-Lader. Dat maakt de Rallye goed voor 160 pk. De Limited had 210 pk. Dat is dus enigszins balen voor opscheprechten aan de bar. Maar de looks maken dat zoals gezegd, eigenlijk meer dan goed.

De Rallye was een homologatie-speciaaltje van de Golf II die werd ingeschreven voor het Wereldkampioenschap Rally. Volkswagen won het wereldkampioenschap in de Groep A-klasse in 1986 met Kenneth Eriksson en navigator Peter Diekmann. De Groep A was uiteraard niet zo legendarisch als de levensgevaarlijke Groep B kanonnen. En toen die laatste na 1986 verboden werden en de fabrikanten zich in de Groep A meldden, was Volkswagen een stuk minder succesvol. Maar dat mocht voor de productieversie van de (bijna) opper-Golf, de pret niet drukken.

Met 160 pk, Syncro vierwielaandrijving en een gewicht van 1.195 kilo was de Golf Rallye voor zijn tijd rap te noemen. Een nul-naar-honderd in 8,4 seconden en topsnelheid van 210 km/u klinkt dezer dagen niet speciaal. Doch een standaard Golfje had in die tijd zomaar het dubbele nodig voor de standaardsprint.

Het gaafste aan de Rallye zijn echter de looks. De neus heeft niet de iconische ronde kijkers, maar Jettaësque units. Dat is nog Geschmacksache, doch de dik uitgeklopte wielkasten zijn objectief blubbergaaf. Nog geen enkele auto is ooit slechter geworden van box flare wielkasten.

De Rallye is een stuk minder zeldzaam dan de Limited. Er zijn er (circa) 5.000 gemaakt. Van de Golf II Limited bestaan maar 71 exemplaren. Toch zijn ook de Rallye’s inmiddels helaas kneiterduur. Deze auto’s zijn inmiddels echt op leeftijd en niet altijd allemaal heel netjes behandeld. Het exemplaar dat we vonden op Marktplaats heeft 73.223 kilometer gereden en verkeert volgens de verkoper wel in goede staat. De vraagprijs is 57.950 Euro. Koop dan?