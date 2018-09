Renault steekt Kadjar in nieuwe jas

Zit deze nieuwe jas als gegoten?

Renault introduceerde de Kadjar drie jaar geleden en de Fransen vonden het inmiddels tijd geworden om de crossover van een update te voorzien. Het is goed kijken, want er hebben geen ingrijpende veranderingen plaatsgevonden.

Je herkent de facelift aan de nieuwe voorbumper, grille, chrome elementen en koplampen. Aan de achterkant zijn de lichtunits smaller geworden en de mistverlichting is voortaan verwerkt in de achterbumper. Renault brengt met de facelift nieuwe lichtmetalen naar de Kadjar in de formaten 17- tot 19-inch. Daarnaast zijn er drie nieuwe kleuren beschikbaar. Het gaat hier om Vert Oural, Bleu Iron en Gris Highland. Het interieur is opgeknapt met de komst van een vers 7-inch touchscreen geïntegreerd met R-LINK 2. Het multimedia- en navigatiesysteem van Renault.

De Kadjar krijgt de nieuwe generatie Renault motoren onder de kap. De 1.3 TCe benzinemotor, al reeds leverbaar in de Scènic, komt naar de crossover. Er is keuze uit de TCe 140 GPF, TCe 160 GPF en TCe 160 EDC GPF. Dieselen doe je met de Blue dCi 115. Deze motor levert vijf pk meer in vergelijking met zijn voorganger.

De vernieuwde Kadjar beleeft zijn debuut tijdens de Autosalon van Parijs. Informatie met betrekking tot de prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.