C111-concept is voorbeeld voor eerste elektrische AMG-supercar

De Vision One Eleven is niet voor niets gebouwd!

Het was een schande geweest als Mercedes de Vision One Eleven had gebouwd voor de show en hem vervolgens weg te stoppen in een donkerhoekje van de opslag. Het prototype waarop deze conceptauto is gebaseerd, diende in de jaren ’70 als proeftuin voor Mercedes. Precies daarvoor zal de moderne C111-concept ook worden ingezet.

Mercedes deelde een paar dagen geleden hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat er de komende tijd verwacht mag worden van Benz, AMG en Maybach. Denk aan een baby G-Wagon en de nieuwe CLA. Daarnaast klust Mercedes-AMG aan een concept dat volgens de makers ”de term ‘elektrisch performance’ opnieuw definieert”. Leuke marketingleus, maar als AMG-lui dit zegt, nemen we het serieus.

Elektrische Mercedes AMG-supercar komt snel!

In de presentatie wordt de elektrische supercar in het rijtje gezet met Mercedes AMG-legendes als de 300 SEL 6.8 ‘Rood Varkentje’, de CLK-GTR en, het meest recent, de AMG One. Grote schoenen om te vullen. We hebben nog maar weinig gehoord van de volgende supercar. Dan verwacht je dat dit plannen zijn voor over vijf jaar. Maar nee hoor, een conceptversie van de dikke AMG moet ergens halverwege dit jaar te zien zijn.

Dan het slechte nieuws. Of er ook een productieversie zal komen, valt nog te bezien. Mercedes refereert bij de supercar veelvuldig aan de EQXX. Zo zegt een Mercedes-medewerker tegen Autocar: ”Waar de EQXX mikte om zo ver mogelijk te gaan, mikt dit op zo snel mogelijk gaan. Het zal de snelst accelererende AMG-auto ooit gemaakt worden.” Veelbelovende woorden, maar geen garantie op een productieauto. Van de andere kant: hij staat wel al in het rijtje AMG-legendes die er allemaal écht kwamen.

Wat heeft de C111 hiermee te maken?

De aanstaande elektrische AMG-supercar zou ”niet heel ver” weg zijn van de Mercedes Vision One Eleven. Dat wil zeggen dat het concept laat zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Denk aan een krachtbron met nieuwe technologieën, zoals de axiale flux motoren van Yasa. Diezelfde motoren kom je ook tegen bij de AMG SUV en de elektrische versie van de GT 4-Door Coupé.

Een andere moderne techniek die op de supercar komt, is de solid-state batterij. Het accupakket komt van de High Performance Powertrain-divisie af van Merc. Of de supercar qua design op de C111 lijkt, is nog onduidelijk. Laten we het alsjeblieft hopen. Zolang hij er maar niet uit ziet als iets uit de EQ-lijn.