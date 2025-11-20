Politie pakt man 31 keer op telefoongebruik achter stuur, maar grijpt niet in

Hoe vaak moet hij nog de mist in gaan?

Wie gisteren – woensdag 19 november – in de provincie Utrecht de weg op is geweest, kan zomaar eens bespied zijn door de politie. De agenten hielden een grote verkeerscontrole op de A27, A12 en A2 en verschillende N-wegen bij Soest en Amersfoort, de Zuilense Ring (N230) bij Utrecht en de N233 bij Veenendaal.

De politie stuurde zwaar geschud naar de controle. Naast meerdere onopvallende politieauto’s en -motoren zaten er ook smerissen in een touringcar. De focus lag dan ook op het bestrijden van afleiding in het verkeer. Dat is politietaal voor kijken of weggebruikers op hun telefoon zitten te kijken tijdens het rijden.

De opbrengst van de politieactie

In zes uur controleren deelden de agenten gezamenlijk 118 processen-verbaal uit. De ruime meerderheid – 80 stuks – waren voor het ”vasthouden van een elektronisch apparaat of telefoon tijdens het rijden”. Die brengen allemaal € 430 in de staatskas.

Twaalf weggebruikers reden te hard, vijf reden door rood en eentje reed onder invloed. De rest van de overtredingen waren vergrijpen als onnodig links rijden of over een doorgetrokken streep rijden.

Sommige mensen leren het nooit

Van de tachtig personen die een boete kregen voor het vasthouden van een smartphone zat er een veelpleger bij. De agenten wisten één en dezelfde man voor de 31e keer te betrappen op telefoongebruik achter het stuur. 31 keer! Hij heeft dus al voor € 13.609 (inclusief administratiekosten) zijn telefoon vastgehouden in het verkeer. Daar kon hij ook negen iPhone 17 Pro Max’en van kopen of een Golf 6 GTI Edition 35 op Marktplaats.

Het probleem hierbij

De politie schrijft over dit voorval: ”Met deze bestuurder hebben we uiteraard een stevig gesprek gevoerd. We hopen dat het hoge boetebedrag hem nu toch afschrikt. Bij een volgende overtreding krijgt hij mogelijk ook te maken met een educatieve maatregel gedrag en verkeer (EMG).” Mogelijk een cursus dus.

Je vraagt je daarom af: hoe vaak moet je in hemelsnaam gepakt worden voordat je zo’n dure cursus moet volgen. Die vraag stelde de NOS ook aan zichzelf en wilde hem voorleggen aan de Politie. Helaas was de politie niet bereikbaar voor commentaar. Oftewel, dat weten we zelf eigenlijk ook niet, stel niet zulke moeilijk vragen joh.

Goed, ook al zou de man een EMG-cursus krijgen, dan nog kun je je afvragen hoeveel zin zo’n middagje in de schoolbanken heeft.