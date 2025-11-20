Betaalbare EV-crossover is er nu ook met verbrandingsmotor in Nederland!

De Chinezen pakken door!

Wat is het grootste probleem van Tesla? De een zegt het brein van Elon Musk, de ander noemt het gebrek aan auto’s op dinosap. Weer een ander wijst naar China. Specifiek naar drie woorden: Build Your Dreams.

Het Chinese concern begint de plek van Tesla over te nemen in Europa. Het merk zag een verkoopstijging van bijna 400 procent in Europa ten opzichte van 2024 in september. In de eerste negen maanden van 2025 verkocht BYD bijna drie keer zoveel auto’s als in 2024. Zegt je dat niet zoveel? Het merk verkoopt meer auto’s dan merken als Mazda, maar ook Tesla.

Het succes is te danken aan een mooie mix aan modellen. Er zijn grote kanonnen als de Tang en Sealion, maar ook kleintjes met een leuk prijskaartje zoals de Dolphin Surf en Atto 3. De populairste BYD van Nederland is natuurlijk een crossover, de Seal U. Die plek kan zomaar eens overgenomen gaan worden door de nieuwe crossover in Nederland: de Atto 2.

De Atto 2 was er al even als EV. Tussen januari en oktober 2025 zijn er 135 van verkocht in Nederland. Dat moet beter kunnen en dus komt Build Your Dreams met twee nieuwe versies van de Atto 2. Het model krijgt een veel interessantere elektrische versie, maar ook een DM-i-uitvoering. Bij BYD wil dat zeggen: een plug-in hybride variant. Eentje met een verbrandingsmotor dus!

BYD Atto 2 Comfort: EV-upgrade

Laten we beginnen bij de verbeterde EV. De nieuwe versie krijgt de naam Comfort. Dat wijst niet op de afmetingen van de Atto 2. Die blijven namelijk helemaal gelijk. Het vreemde daaraan is dat de batterij wel een flink stuk groter wordt. De accu groeit van 45,1 kWh naar 64,8 kWh. Dit is mogelijk gemaakt door het vervangen van de oude torsie-achteras door een multi-link achterwielophanging.

Een grotere accu betekent ook een groter gewicht. De Atto 2 wordt 140 kilo zwaarder van de nieuwe uitvoering. Dat is niet erg, want de aandrijflijn krijgt ook een upgrade. Het vermogen en koppel groeit van 176 pk en 290 Nm naar 204 pk en 310 Nm. Daardoor verandert de topsnelheid en sprintsnelheid niet van de EV, die blijven 160 km/u en 7,9 seconden.

BYD begrijpt dat hun klanten niet opscheppen over sprint- of topsnelheden. Ze hebben meer aan een grotere range. Daar komt de grotere batterij natuurlijk bij van pas. Het maximale rijbereik groeit van 312 naar 430 kilometer volgens de WLTP.

Ook prettig: opladen duurt ondanks de grotere batterij niet langer, maar korter. De nieuwe accu kan namelijk met 155 kW DC-snelladen (de basisversie haalt maar 65 kW). Na 25 minuten is de batterij van 10 naar 80 procent opgeladen. Helemaal niet slecht voor een budget-EV.

Nederlandse prijs van de BYD Atto 2

Over budget gesproken, nu wil je ook meteen de prijzen weten, toch? Die geeft BYD dan ook. De Active-instapper behoudt zijn vanafprijs van € 31.690. De Comfort-topversie gaat voor tenminste € 36.690. € 5.000 meer dus, wat voor deze doelgroep een flinke smak geld is.

BYD Atto 2 DM-i: de PHEV

Dan het grotere nieuws: de Atto 2 is ook in Nederland binnenkort te verkrijgen als plug-in hybride DM-i! De PHEV is 2 centimeter langer dan zijn elektrische broer, maar is wel even breed en hoog. De overhangen blijven hetzelfde waardoor vooral de cabine geniet van die twee luttele centimeters.

BYD heeft geen Europese plofmotor op de kop getikt, maar heeft zelf een motor gebouwd die ze Xiaoyun noemen. Het blok heeft een cilinderinhoud van 1,5 liter en is specifiek gebouwd voor PHEV-aandrijflijnen. Samen met de elektromotor zorgt ie voor maximaal 212 pk en 300 Nm. Het sprintje naar de 100 gaat in 7,5 seconden en de top ligt op 180 km/u. Er is ook nog een instapversie met 166 pk, maar daarover later meer.

De Xiaoyun-motor is uit te schakelen zodat je 90 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Gebruik je beide krachtbronnen, dan moet je maximaal 1.000 kilometer aan één stuk kunnen rijden. Net zo ver als de nieuwe iX3 dus.

Hoe herken je nou de plug-in hybrid naast een stel elektrische Atto 2’s? Zijn uitlaat zit bijvoorbeeld goed verstopt. Je kunt hem herkennen aan een grotere grille, decoratieve lagere elementen in de voorbumper, het gebrek aan zijventilatieopeningen in de voorschermen en natuurlijk de DM-i-badge op de achterklep.

Uitvoeringen

We zouden het nog even over de versies hebben. De basisversie heeft dus 166 pk, maar ook een kleinere accu. Dankzij de 7,8-kWh batterij kun je maar 40 kilometer elektrisch rijden. Gecombineerd kom je niet verder dan 930 kilometer.

Atto 2 DM-i komt begin 2026 naar Europa, waaronder ook naar Nederland. Anders dan bij de EV moeten we nog even wachten voor de prijzen te horen krijgen. Zouden ze de PHEV hoger of lager in de Nederlandse markt zetten?