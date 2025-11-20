EU deelt weer honderden miljoenen subsidie uit voor EV’s en waterstof

De belastinggeld trog is weer maximaal gevuld en iedereen met groene vingers kan er ouderwets in graaien.

Als moderne groene ondernemer kan je tegenwoordig maar beter op pro-EU partijtjes stemmen. Immers in een wereld waar een Euro verdienen steeds moeizamer lijkt te zijn, blijft de subsidiekraan in Europa vol open staan. Er is namelijk weer een nieuwe ronde van toekenningen geweest onder het AFIF-programma. Dit keer strooit de EU met 600 miljoen Euro. In totaal is sinds 2021 al voor 2,5 miljard Euro naar Volt en D66-stemmers gevloeid.

Het doel van de EU is om Europa te ‘decarboniseren’. Het valt wat dat betreft maar te hopen dat men er niet achterkomt dat mensen ook grotendeels uit C-atomen bestaan. Anders zou men wellicht nog eens aan een final solution na kunnen gaan denken. Enfin, onderdeel van de plannen zijn de bouw van:

meer dan 1.000 publieke laadpunten voor lichte voertuigen (personen- en bestelauto’s) met een vermogen van 150 kW

circa 2.000 nieuwe laadpunten voor zware bedrijfsvoertuigen (trucks en bussen) met een vermogen van 350 kW

586 laadaansluitingen met een vermogen van 1 MW, zogenoemde megawattladers, geschikt voor zware vrachtwagens en andere hoogvermogen-toepassingen.

bouw van 38 waterstoftankstations

Daarnaast wil men in havens capaciteit bouwen om aangemeerde boten te voorzien van stroom vanaf de kade zodat ze dieselgeneratoren af kunnen zetten. En worden alle grondvoertuigen op vliegvelden idealiter geëlektrificeerd. We zijn dus weer extreem goed bezig. En dat terwijl we reeds slechts zes procent van alle CO2 wereldwijd uitstoten als Hotel Europa. Fabelhaft.

Bij deze meest recente ronde, zijn er nu 70 projecten geïdentificeerd die de miljoenen vangen (check hier de hele lijst). Zo gaat er bijvoorbeeld 7,4 miljoen naar wereldverbeteraar British Petroleum (BP), om in Duitsland wat oplaadpunten te bouwen. Maar ook in Nederland wordt gulzig in de trog gegraaid. Zo krijgt GVB Veren drie miljoen om een Ferrari Daytona SP3 te kopen twee oplaadpunten te bouwen voor veerponten over het IJ. Ook in en om Rotterdam blijft er veel aan de strijkstok hangen.

Het moet gezegd worden dat in deze ronde Nederland wat dat betreft echt de ultieme spekkoper is. Maar liefst zo’n 180 miljoen snoepen wij op van de 600 miljoen. Zo verdienen we die mega-afdracht elk jaar dus nog een beetje terug. De VOC-mentaliteit leeft! Daar kunnen vast een paar van die gerse nieuwe elektrische Cayenne’s van besteld worden voor de respectievelijke bedrijfseigenaren en toeleveranciers. Waarvan akte!