DMC Ferrari 812 is niet voor krappe parkeergarages

Met deze DMC Ferrari 812 Superfast heb je de ruimte nodig. Krappe parkeergarages zijn niet aan te raden.

Of het nu een parkeergarage, de McDrive of een andere krappe situatie is. Met een moderne supercar is het altijd oppassen geblazen. Niet alleen zijn het grote machines. Vaak heb je te maken met peperdure velgen die je echt niet wil beschadigen. Alsof de Ferrari 812 Superfast nog niet dik genoeg was, gaat DMC doodleuk een stapje verder.

De 812 Superfast is alweer een tijdje op de markt, bij DMC hebben ze de tijd genomen om er iets voor te bedenken. Net als met de F12berlinetta is de tuner goed los gegaan. Het resultaat is een 812 met een bodykit die de supercar nog breder maakt.

De Italiaanse GT heeft genoeg unieke kenmerken gekregen zodat je deze gemakkelijk als een DMC kunt herkennen. Het begint al bij het vooraanzicht, met een nog grotere grille. Aan de achterkant heeft DMC extra aerodynamische poespas op de Ferrari 812 geplakt. In Maranello zullen ze ongetwijfeld huilen bij het zien van dit soort aanpassingen.

De atmosferische V12 met 800 pk is wel genoeg. Zou je denken. Bij DMC gaan ze nog een stapje verder. De tuner schroeft het vermogen naar 831 pk. Je hoort het apparaat goed aankomen met een nieuw uitlaatsysteem van titanium. Volgens DMC ligt de topsnelheid op bijna 350 echte kilometers per uur.

Alles moest groter, zo ook de velgen. Voor zijn ze 21-inch groot en achter 22-inch. Het staat op serieus dik rubber. Achter meet het maar liefst 335/25. De bandjes oproken is daarmee geen voordelige rookshow. De bodykit is volledig van carbon fiber en kan in elke gewenste kleur geleverd worden.