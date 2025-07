Koop een extreem foute R-Klasse van Domeinen

Een nieuw platform, maar de auto’s zijn nog net zo fout.

Het is misschien even wennen, maar op deze foto’s zien we niet de welbekende blauw-witte achtergrond van Domeinen. Hoe dat zit deden we pas al uit de doeken: Domeinen is gestopt met het zelf veilen van auto’s. Dat wordt nu uitbesteed aan Onlineveilingmeester.nl.

De veilingwebsite heeft vandaag de eerste lading auto’s van Domeinen Roerende Zaken online gezet. Er zitten helaas geen dikke AMG’s of RS6-en tussen, maar wel een héle foute Mercedes R-Klasse. De tranen springen je in de ogen.

De R-Klasse is al een bijzondere verschijning, maar dit exemplaar is dus matgoud gewrapt, met gouden velgen. Daarbij is (uiteraard) gekozen voor de goedkope optie, want de binnenkant van de portieren is nog gewoon zilver. De wrap is bedoeld om een of andere vage toko te promoten. We hebben de URL even uitgeprobeerd zodat jullie het niet hoeven te doen, maar dit leidt alleen naar een scampagina.

Het betreft geen R63 AMG, maar een 320 CDI. Dat is ook geen lullige auto, met een V6 die 224 pk en 510 Nm koppel levert. Dit exemplaar heeft ook vierwielaandrijving en het is de ‘Lang’-uitvoering, die 23,5 centimeter langer is. Een hele dikke gezinswagen, alleen niet in deze toestand.

De foto’s geven niet de indruk dat er goed voor deze auto gezorgd is en bovendien hangt de auto scheef. Er moet dus sowieso naar de luchtvering gekeken worden. En sleutels zijn niet inbegrepen. Kortom: dit is weer een echte frikandel, zoals we gewend zijn van Domeinen.

Het mooie van het nieuwe platform is dat het nu een open veiling is. Je kunt dus gewoon zien wat iedereen biedt. Op deze R-Klasse kun je bieden vanaf €10. Veel hoger dan dat wil je ook niet gaan.