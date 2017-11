Politie Rotterdam pikt eindejaarsbonus op in auto

Nou ja, de dienstkloppers mogen het geld niet zelf houden, maar het komt wel terecht bij hun werkgever.

Mocht je je ooit afgevraagd hebben hoe 420.000 Euro in kleine biljetten eruit ziet heb je nu je antwoord. Hoewel, zo netjes vaccum verpakt ziet het er natuurlijk anders uit dan wanneer je de biljetten in je knuisten balt en het vervolgens laat regenen.

Dat hadden de twee mannen van 22 en 27 die door de politie Rotterdam opgepakt werden op de Kruiskade achteraf beter kunnen doen, maar juist door de monnie zo zorgvuldig te bewaken raakten zij van de regen in de drup. Toen de lange arm de auto van de twee bij een ‘random’ controle op de Kruiskade aanhield, werd het geld aangetroffen in een zware boodschappentas in de kofferbak. De twee zijn daarna meegenomen voor verhoor en achtten het kennelijk beter om afstand te doen van het geld. Uit betrouwbare bron weten we dat het verhoor ongeveer zo is verlopen:

420.000 Euro achterin mijn auto? Dat meen je? Pff, nou ik denk dat ik al weet wat er gebeurd moet zijn. Ik stond vanochtend bij de AH op de parkeerplaats. Er lag daar ook een rotte bananenschil. Waarschijnlijk is er een crimineel langsgelopen en weggeglipt over de schil, waarbij hij de zak met geld per abuis in mijn koffer geslingerd heeft zonder dat ik dat gezien heb. Dat soort dingen overkomen me wel vaker. Mijn tante zegt dat het komt omdat ik op vrijdag de dertiende geboren ben.

Enfin, de staatskas is dus weer iets beter gevuld na deze naheffing op drugshandel. De auto van de twee lieden is overigens ook in beslag genomen.