OM eist straffen tegen vader en zoon in Porsche-straatrace zaak

Het lijkt erop dat het geen taakstraffen worden dit keer.

Vorig jaar berichtten we over een tragisch ongeval in Loosdrecht. Een 19-jarige vrouw kwam daar om nadat zij in haar Toyota Aygo geraakt werd door de Porsche 911 van de inmiddels 54-jarige Walter van W.. Walter reed op het moment van de crash te hard en had teveel alcohol in zijn bloed. Hij zou bovendien in een straatrace verwikkeld zijn met zijn 33-jarige zoon Casper van W., die in een MINI reed. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar twee weken later aan haar verwondingen.

Het OM eist vandaag vijf jaar cel tegen Walter en drie jaar tegen zijn zoon Casper. Ook wordt voor beiden een rijontzegging van vijf jaar geëist. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft berekend dat Walter 167 kilometer per uur reed op het moment van de crash. Daarnaast staat ook vast dat hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Vijftien getuigen hebben verklaard dat Walter en Casper kilometers lang bezig waren met een straatrace en zich op hoge snelheid ‘bumper aan bumper’ door het verkeer bewogen.

De twee van W’s ontkennen echter beiden dat er sprake was van een straatrace. Tevens zegt Walter dat hij weliswaar te hard reed, maar bij lange na niet de 167 kilometers per uur die het NFI claimt. De emoties liepen daarbij hoog op. Walter kwalificeert de getuigenissen als ‘gewoon niet waar’, ‘onmogelijk’ en ‘gelogen’. Hij zou zelfs überhaupt zo hard niet durven te rijden:

Ik zal daar harder hebben gereden dan 50 kilometer per uur, ergens tussen de 70 en 85 kilometer, maar zeker geen 200. Dat durf ik niet eens op de Autobahnen in Duitsland. Ik heb zeker niet harder gereden, dat zweer ik op de dood van mijn moeder en mijn zoon.

De vader van de overledene wilde begrijpelijkerwijs echter niks weten van dit verweer, dat hij betitelt als ‘bullshit’:

Mijn lieve Fleur door een dronken gek in de flanken gereden.

Zoon Casper van W. bracht gezien de omstandigheden een verrassend nuchtere reden te berden waarom hij niet veroordeeld zou moeten worden. De verkeersvlieger zegt dat hij in geval van een veroordeling zijn baan verliest. Enfin, het is weer een tragisch voorval dat iedereen die ervan houdt om af en toe het gaspedaal in te trappen eraan herinnert dat een ongeval in een klein hoekje zit.



Image-Credit: ongerelateerde beschadigde Porsche 911 via autojunk