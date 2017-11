Eerste beeld: Lamborghini showt hybride hypercar

De LEDjes(?) aan de voorkant zijn in ieder geval vast hip.

Hoewel we niet lang geleden nog schreven dat Lamborghini zo lang mogelijk vast wil houden aan atmosferische veelcilinders, wordt er in Sant’Agata ook gewerkt aan auto’s voor de toekomst. Om deze auto’s te ontwikkelen heeft Lamborghini de hulp ingeroepen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), zeg maar de opper-TU van de wereld, in ieder geval in naam.

Dat moet dus wel iets speciaals opleveren zou je zeggen. Of dat zo is gaan we binnenkort zien, want op Instagram meldt Lamborghini dat bovenstaande auto volledig onthuld zal worden tijdens EmTech MIT 2017. Dit is een evenement dat MIT jaarlijks organiseert om hun kunde te showen aan de buitenwereld en staat dit jaar 6 november op de planning. Dat is dus nog maar een paar nachtjes slapen.

Maar wat is het eigenlijk? Wel Lamborghini heeft het zelf zonder enige vorm van bescheidenheid over ‘the future of super sportscars’. Je zou daarbij kunnen denken aan een soort LaFerrari/P1/918 van Lamborghini, maar het gerucht in de wandelgangen is dat MIT samen met Lamborghini werkt aan een hybride versie van de Huracan. Dat is dan toch weer wat minder spannend, zeker daar de auto pas in 2022 op de markt zou verschijnen.

Voorheen maakte Lamborghini ook al de Asterion concept, maar daar werd uiteindelijk een dikke streep door gezet. Of deze MITborghini een gunstiger lot treft valt te bezien.