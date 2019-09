Politie-Tesla heeft last van voorspelbaar ‘probleem’

Niks wat een beetje planning had kunnen voorkomen, maar toch.

Hoe je het ook wendt of keert, als het gaat om de ‘angst’ voor mensen om over te stappen op EV’s, wordt nog bijna altijd het rijbereik aangekaart. Dat is inderdaad de – steeds kleiner wordende – concessie die je moet nemen als het gaat om de nieuwe aandrijvingsvorm. Vandaar dat officiĆ«le instanties, zoals de politie, eerst zichzelf even op deze nieuwe oplossing moeten inwerken.

In Fremont zijn ze minder huiverig. Logisch: ze zijn natuurlijk apetrots op Tesla, die daar het hoofdkantoor heeft zitten. In de Californische stad hebben ze al een volledig functionele Tesla-politieauto, inclusief dikke bullbar. We houden het er maar op dat als je er niks over hoort, dan zal het wel werken. Volgens die logica was alles tiptop in orde met de Fremont PD-Tesla. Tot gisteren, toen gebeurde er iets opmerkelijks.

Toen een verdachte auto op hoge snelheid vluchtte van de agent die dat moment de Tesla bestuurde, wilde de agent natuurlijk erachteraan. Tesla says no. De auto was niet voldoende opgeladen om het lang vol te houden. Met nog zes mijlen op de klok moest een andere politieauto de achtervolging overnemen. Oei!

Natuurlijk is het nu even een opmerkelijk nieuwtje, met een beetje managen en goed weten wanneer welke auto is opgeladen kan dit makkelijk voorkomen worden. Toch bewijst het dat er inderdaad nog situaties zijn waar elektrische auto’s met bepaalde concessies komen. Dat moet de pret niet drukken voor elektrofans, maar we geven hem je toch even mee. (via Mercury News)

Met dank aan Kenneth voor de tip!