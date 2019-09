RAM 1500 wordt retrotastisch door simpele aanpassing

Een filmpje wat de betreffende dealer heeft gemaakt helpt ook.

Vroeger was alles beter. Niet dat we dat cliché nou weer in je gezicht willen gooien omdat veel auto’s jeugdherinneringen oproepen, maar omdat het relevant is voor het project wat we vandaag behandelen. We richten ons even op een verleden wat nog niet zo lang achter ons is. De jaren ’90. Er was wel al een soort technische revolutie gaande, maar tegelijkertijd was alles nog steeds relatief simpel. Hét bewijs daarvan is een bepaald motiefje wat vooral bekend werd van papieren bekertjes. Volgens velen was dit hét toonbeeld van de jaren ’90.

Auto’s hebben hier in principe weinig mee te maken. Toch duikt er vanuit de VS een filmpje op waar een RAM 1500, de 2019-versie, met zo’n patroon opduikt.

You can fit so much 90’s into this baby. #90s #SendIt #RoyaltyFreeMusic #SouthsideDodge #RedDeer Geplaatst door Southside Dodge Chrysler Jeep Ram & RV Centre op Donderdag 12 september 2019

Het blijkt een speciaal project te zijn van een dealer. De RAM is uitgevoerd in wit op wit, met zelfs witte velgen. Op de zijkant is natuurlijk het bekende motiefje gebruikt. Daardoor is deze RAM eigenlijk een soort grote papieren beker. No offence, RAM.

Van binnen is de auto zo uitgevoerd als de meeste auto’s uit de jaren ’90: veel grijs en veel stof. Wederom, lekker simpel, lekker functioneel. Leer of alcantara heeft naast (visuele) voordelen ook een paar nadelen, bovendien maakt dit zo de jaren ’90-flashback af.

Het gaat om een Big Horn Crew Cab, dat houdt in dat het de ‘verlengde’ versie is van een luxueuze uitvoering van de RAM. Het geheel ziet er nog best gaaf uit ook. Je kunt de auto ook kopen, indien gewenst. (via Southside Dodge, Chrysler and Jeep)