Politie onderzoekt mogelijkheden voor elektrisch rijden

De gekozen auto's spreken voor zich.

Het zal vast en zeker overwogen zijn in 2017, toen de politievloot aan vervanging toe was: elektrische auto’s. Gisteren meldden we al dat ook de taxibranche er mee bezig is, ook hulpdiensten mogen wel een graadje naar beneden qua uitstoot. Er kleefden namelijk wellicht iets teveel nadelen aan de elektrische auto van toen om het een betere keuze te maken dan de B-Klasse. Dat de politie niet stilzit, blijkt vandaag. Onze hermandad gaat een zogeheten pilot doen om even de temperatuur te meten wat betreft elektrische auto’s. Ze nemen voor korte tijd een aantal exemplaren van de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro in gebruik.

De pilot is géén autotest voor de Kia en Hyundai in het specifiek, het is bedoeld om te kijken hoe een elektrische politieauto zou werken in de praktijk. En dat wordt zeer letterlijk genomen. Bewijsstuk één: het feit dat beide Koreaanse crossovers in een volwaardig politie-jasje gestoken worden. Niet alleen door middel van de optische wijzigingen, te noemen de (nieuwe) striping, LED-lichtbak en grillverlichting, ook van binnen zijn beide auto’s voorzien van alle politiesystemen en is er zelfs de nodige bepantsering aangebracht. De hoofdreden dat er nog wordt getwijfeld over de auto’s is het rijbereik, maar verder erkent de politie ook dat het veel voordelen heeft. Natuurlijk het feit dat er geen schadelijke stoffen uit de uitlaat komen, maar ook het rijgedrag van de auto’s. De onderhuids identieke Niro en Kona hebben 204 pk met vierwielaandrijving, met de indrukwekkende 395 Nm koppel wat een elektrische auto vrij makkelijk en op elk moment levert. Qua prestaties gaat de politie er ten opzichte van de B-Klasses al een stuk op vooruit.

Bovenstaande video geeft wat verduidelijking over de pilot van de politie. Opvallend is dat de politie niet kwam smeken bij Kia en Hyundai om hun auto’s binnen te krijgen: beide merken hebben zelfs moeite genomen om te helpen bij de aanpassingen. Zo werd er bij de B-Klasse al geklaagd over de hoge middenconsole, die heeft vooral de Hyundai Kona Electric ook. Met een speciale bestelling is dat aangepast, zodat de politieversie van de elektrische Koreaan daar niet direct problemen mee krijgt.

In de pilot zijn ook nog een paar andere voertuigen meegenomen, zoals elektrische fietsen en elektrische motorfietsen. Ook wordt er in de video gezegd dat er een paar ‘standaardmodellen’ meedraaien met de politie voor ondersteunende werkzaamheden, daarbij is zelfs geopteerd voor een waterstofmodel. Gezien de samenwerking met Kia en Hyundai vermoeden wij dat het dan om een Hyundai NEXO gaat. Als de pilot goed gaat en de potentiële kinderziektes verholpen worden, is het niet eens ondenkbaar dat de Niro en Kona worden meegenomen in het standaardassortiment van de Nederlandse politie. Al vragen wij ons dan af of de aanbesteding van die B-Klasses geen gigantische flop was.