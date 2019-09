Te koop: opvallende BMW M3 voor weinig

Ontsnapt aan de klassiekerbubbel?

De BMW M3 is een fan favorite. Het is een geweldig sturende auto, combineert sportiviteit relatief goed met een luxe insteek en is juist voor zijn prestaties een netjes geprijsde auto. De auto gaat al mee sinds de late jaren ’80 en heeft sindsdien altijd kunnen rekenen op het raken van de gevoelige snaar voor vele autofanaten. De E46-generatie is één van de betere uitgaves. Het is een klassieker in de dop.

En dat betekent dat de prijzen niet meer kelderen, maar alleen maar stijgen. Uiteraard moet je dan wel een goed exemplaar te pakken hebben. Een CSL bijvoorbeeld, die prijzen gaan extreem hard. Het exemplaar van vandaag lijkt de dans te ontspringen, terwijl er voor een vrij originele en goede specificatie is gekozen.

De auto is uitgevoerd in Laguna Seca Blue. Een felblauwe niet-metallic lakkleur uit de originele BMW-schappen (geen Individual-magie). Het is een auto uit 2004, heeft een handbak en een paar andere leuke opties, zoals lederen bekleding. De 3.2 liter grote zes-in-lijn spint nog steeds als een tevreden poesje en er zijn – behalve de pookknop van een M5 en de aluminium pedalen – geen modificaties gedaan. Het hoogste bod staat nu op 8.400 dollar. Koop dan!!!!

Oké, er zijn wat zaken waarin de M3 niet meer zo uitblinkt als wat hij ooit heeft gedaan. Vooral veel slijtageplekken, de wangen van de stoelen, de pookknop, et cetera. Ook de motorruimte is niet geweldig schoon. Mag ook wel, want op de kilometerteller staat meer dan 185.000 mijlen. Dat is net geen 300.000 km!

Geen extreem fris exemplaar meer, maar voor dat geld heb je een unieke en goed gebruikte M3 te pakken. Zou jij het durven?