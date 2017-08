Gestolen: de Alpina B3 Touring van een AB-lezer

Deze zeldzame station is afgelopen nacht gejat in onze hoofdstad.

Helaas kregen we vandaag wederom een verdrietige mail. De Alpina B3 (E91) Touring van een Autoblog-lezer is vannacht in Amsterdam (Oud-Zuid) gejat. Volgens de eigenaar moet de diefstal tussen 02:45 en 03:45 hebben plaatsgevonden.

Het gaat hier om een exclusieve B3 Touring uit 2009. Alpina heeft slechts 66 exemplaren van deze variant gebouwd. Dit is nummer 50. De station heeft de kleur Black Sapphire Metallic met een bruin lederen interieur en bij de auto hoort het kenteken KZ-191-F. Volgens de eigenaar heeft de auto een SCM klasse 5 alarm, maar dit mocht helaas niet baten.

Door de typische Alpina-look weet deze auto zich te onderscheiden van een reguliere 3 Serie Touring. Een andere voorbumper, met onderaan de letters Alpina, de herkenbare Alpina-velgen en vier uitlaten maken deze station extra opvallend. Ogen en oren geopend voor deze bijzondere BMW. Tips kunnen naar tips@autoblog.nl

Fotocredit: BMWTouringkopen.nl via Facebook