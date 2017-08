Mazda gaat oude MX5-jes extra liefde geven

Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles dus rollen we samen tot de dood, tot de benzine op is, nee..we pushen dat ding met z'n allen, rollen tot heel die whip kapot is - Mazda tegen de MX-5.

Nee, Mazda is de eerste MX-5 (NA voor intimi) nog niet vergeten. De nieuwe MX-5 verkoopt best lekker in Nederland, maar Mazda weet waar het begon. In 1989 werd de Japanse roadster gepresenteerd op -wie kent ‘m niet- de Chicago Auto Show. Het was de aftrap van wat een daverend succes zou worden voor Mazda. De op Britse leest geschoeide Japanner was niet alleen een imago-booster voor het merk, maar ging daarnaast ook als zoete broodjes over de toonbank. Van de eerste generatie werden er een kleine half miljoen verkocht. Wie had gedacht dat er zoveel kappers op de wereld rondlopen…

Enfin, de oudste exemplaren worden inmiddels dus al bijna 30 jaar oud. Daarom acht Mazda de tijd rijp om een speciaal ‘classic center’ op te richten, waar je originele onderdelen kan kopen en waar oude MX-5jes gerestaureerd kunnen worden. Mazda werkt samen met de originele toeleveranciers om bepaalde onderdelen weer beschikbaar te maken, zoals het Nardi-stuurwiel, de pookknop, de softtop en -jawel- de Bridgestone SF-325 banden. Volgens Japanesenostalgiccar is het de bedoeling dat in de toekomst meer onderdelen gaan volgen.

We kennen dergelijke projecten al van andere merken, zoals Lamborghini en BMW. Aanvankelijk is de dienst alleen beschikbaar voor Japanse Eunos-rijders, maar als het een succes wordt zullen MX-5 en Miata-rijders in de toekomst ook vast kunnen profiteren van het initiatief.