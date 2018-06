Politie vindt plofkraak-Audi in achtertuin bekende Belg

Een plek die je niet verwacht...

Een Belgische tv-bekendheid, wethouders en een plofkraak-Audi. Een ietwat vreemde combinatie van drie termen die doorgaans niet in dezelfde zin staan verwerkt. Nu wel, want wethouder en voormalig tv-bekendheid Anick Berghmans is opgepakt omdat er in haar achtertuin een Audi verstopt stond. Dat bekende personen doorgaans een dikke Duitser op hun oprit hebben staan is niks geks, maar bij Berghmans lag het anders. De auto had namelijk Nederlandse kentekenplaten en was vermoedelijk betrokken bij een plofkraak in Lommel.

Waarom de auto bij Berghmans in de tuin stond is niet bekend, maar zij en haar vriend Yannick B. zitten vast totdat de politie meer weet. Hoogstwaarschijnlijk zijn de B.’s verbonden met de zogenaamde ‘plofkraakbende’ die België, Nederland en Duitsland teistert met hun hit-and-runs. Of Berghmans en haar vriend daarom daadwerkelijk plofkraken zetten is niet ook niet bekend. Uitleg is op zijn plaats.

Voor wie nu denkt: “Anick wie?”, Anick Berghmans was vooral bekend door haar tv-werk. Ze was onderdeel van de Ketnetband en werd derde in het programma Big Brother, in 2002. Momenteel slijt ze haar jaren als schepen voor de sp.a, of in het Nederlands: wethouder van de Sociale Partij Anders. Voor de betrokkenheid met de plofkraken was er bij Berghmans geen sprake van criminele activiteiten, nu of in het verleden. Wel was haar vriendje niet de liefste Belg, dus de kans is aanwezig dat hij Anick’s opening was tot de onderwereld.

Image-credit: een populaire plofkraak-Audi, gespot door @Kuifje op Autojunk.