Voor weinig geld een Bugatti rijden, het kan

Nou ja, rijden...

De Bugatti Chiron behoort tot de elite van auto’s. Mede dankzij zijn voorganger Veyron staat Bugatti voor “de ultieme auto”. Het is een cijferfeest, waar alles wat meetbaar is in de auto behoort tot het hoogst mogelijke van de autowereld. Zo ook de prijs. In Nederland, als we het kenteken van de Chiron van Perridon mogen geloven, gaat de bolide je zo’n 3.427.615 euro kosten. Slik…

Handige Harry’s kunnen echter voor €400 een Chiron bezitten. Maar niet iedereen is lovend over het resultaat en het bouwen van de LEGO-set is waarschijnlijk een groter deel van de lol dan de uiteindelijke Bugatti. Tevens betreft het natuurlijk geen echte auto maar een schaalmodel.

De perfecte middenweg vinden we in de vorm van een te koop aangeboden Bugatti T35. Nu zou het moment zijn dat we je even meenemen in de specificaties van de occasion, maar behalve de kilometerstand van 67.550 km en het motorvermogen van 150 pk is er niet veel te melden. Een bouwjaar, maar niet een originele. De T35 is namelijk een product uit 1924 en niet uit april 1967.

Kijken we op de vrij slechte foto’s, die ook nog eens op de kop staan (je zou zeggen dat dat opvalt tijdens het uploaden), zien we een vrij aftandse Bugatti. “Het betreft een hobbyauto”, maar alleen als je hobby hard sleutelen is. Hij is rijdbaar, maar vitale onderdelen om de weg op te mogen, zoals onder andere kentekenplaten en lampen, ontbreken. Krijg dat maar eens door de APK.

Maar goed, het ging om het hebben van een goedkope Bugatti. En met een vraagprijs van een onderhandelbare 3.750 euro kost hij inderdaad niet veel. Maar het is dan ook niet veel. Het bezitten van een Bugatti of een sleutelproject, hooguit. Een specifieke koper kan hier misschien wat mee. Een héle specifieke koper dan.

Met dank aan Chris voor de tip!