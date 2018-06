DJ Envy houdt écht van auto’s

Zijn jaloersmakende wagenpark bewijst het.

Regelmatig laten we op onze hoek van het internet wat auto’s van celebs de revue passeren. Soms vinden we dit op de redactie zelf een beetje plat vermaak in vergelijking met de high brow content die we normaal brengen. Maar ach, we zijn niet te beroerd om onze gewaardeerde lezers te geven wat ze willen. Plus het is af en toe ook best wel goed om te kijken naar rolmodellen die het wagenpark waar we allemaal van dromen reeds in hun beroemde klauwen hebben weten te sluiten. Je moet je nooit te veel spiegelen aan anderen, maar een beetje positieve energie halen door te zien wat er allemaal mogelijk is in de wereld kan geen kwaad.

Probleem is alleen, meestal doen die celebs met al hun monnie níet per se wat ‘wij’ ermee zouden doen. De keuzes beperken zich doorgaans tot zeer voorspelbare auto’s. De modernste Ferrari’s, Lambo’s, McLarens en soms Bugatti’s vliegen je om de oren. Een leuke klassieker of iets dergelijks daarentegen staat doorgaans niet op het menu. Zodoende lijken al die verzamelingen vaak erg veel op elkaar en zijn ze in dat opzicht, hoe graag je de auto’s ook voor je deur wil parkeren, een tikje saai.

In het geval van DJ Envy is dat niet het geval, de man is namelijk een regelrechte petrolhead. Envy, wiens echte naam Raashaun Casey is, ken je waarschijnlijk niet. De man maakte zijn naam in the mixtape scene waarin hij te maken kreeg met Jay-Z, Fiddy en The L.O.X.. Tegenwoordig is hij het meest bekend vanwege het feit dat hij een radioshow doet genaamd The Breakfast Club, samen met Angela Yee en de iets meer bekende Charlamagne Tha God. Dit alles maakt hem goed voor een vermogen van een paar milli.

Tot zover denk je waarschijnlijk nog steeds ‘lekker boeiend’, maar het geinige aan Raashaun is dus dat hij zijn geld aanwendt om auto’s als een BMW E30 M3 en BMW E31 8-serie te kopen. Tevens kijkt hij naar eigen zeggen rond om een goede 993 Turbo te vinden. Jawel een 993 Turbo, de man kent zijn interne bouwcodes. Op zijn nieuwe Instagram-pagina genaamd Cars to Envy gebruikt hij zijn volgers regelmatig als klankbord om samen te mijmeren over oude Acura Legends en Lamborghini LM002’s. Eindelijk een celeb waarmee je je als autoliefhebber kan identificeren dus. Of ken jij nog meer beroemdheden waarbij de benzine echt door de aderen bruist?