Obscure diesel coupés – Autoblog Top 10

We nemen even een kijkje naar de 10 meest obscure diesel coupés!

Op dit moment zijn coupés flink uit de gratie. Waarom? Geen idee, eigenlijk. Vaak zien ze er veel fraaier uit dan de sedan waar ze op gebaseerd zijn. De rijeigenschappen zijn meestal ook ietsje beter en de standaarduitrusting eveneens.

De combinatie met een dieselmotor lijkt een vreemde. Ook een diesel is flink uit de gratie. Mensen lusten geen Satansap meer tegenwoordig. Toch is het hele goede combinatie: een sportieve auto met veel koppel en een grote actieradius. We hebben het met GT’s over auto’s die in korte tijd enorme afstanden kunnen afleggen, maar dat is met grote benzinemotoren nog best lastig.

Daarom gingen we kijken naar de tofste coupés met dieselmotor. Omdat de lijst wel heel erg lang werd (we doen dit soort dingen wel grondig) hebben we het onderverdeeld in een tweeluik. De dikste tweedeurs met zelfontbrander komen binnenkort aan bod, voor nu is het tijd voor de meest Obscure diesel coupés:

Renault Fuego TD

1980

Een van de eerste diesel coupés is deze Renault Fuego. Omdat de auto zo enorm aerodynamisch was, bleek de topsnelheid niet verkeerd te zijn. In de jaren ’70 en ’80 waren er niet veel diesels die harder van 160 km/u liepen, deze Fuego deed 180 km/u. Ja, 180!

Dat maakte de Renault ook een Real World Hero. Want je kon zo’n Fuego ooit nog bij elkaar sparen en dankzij de dieselmotor kon je er ook dagelijks mee rijden.

Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe Diesel

1982

Over obscure diesel coupés gesproken. Dit is er eentje. Wellicht ken je de V8-diesels uit de jaren ’70 nog, maar er waren ook zescilinder diesels. Deze kwamen later. Dat was geen goed nieuws, want die V8 diesels waren gewoon benzinemotoren die ze op diesel lieten lopen. Dat had de nodige issues tot gevolg.

Ook hier was het geen succes, overigens. Ja, ze waren relatief zuinig, maar met 88 pk ook relatief traag. Zeker voor zo’n grote motor: 4.3 liter. En dan 88 pk. Maar hey, je kan niet zeggen dat de Amerikanen niet iets probeerden.

Opel Astra Coupe 2.2 DTI-16v (G)

2002

Opel heeft nooit zo’n goede verstandhouding gehad met diesels. Het merk maakte altijd puike benzinemotoren en haalde meestal hun dieselmotoren bij Isuzu. De 2.2 DTI 16v was hun eigen ontwerp en was zelfs goed genoeg voor Saab.

In tegenstelling tot de Manta, Monza, GT en Calibra kon je de Opel Astra Coupé wel met dieselmotor krijgen.Een vreemde combinatie. De door Bertone ontworpen koets was stiekem erg fraai en zeer aerodynamisch. Op de Autobahn kon je gewoon met de snelle BMW’s mee tokkelen

Mercedes C30 CDI AMG Sportcoupe (CL203)

2002

Een van de meest obscure diesel coupés die je kunt bedenken. Mocht de CLK je net even iets te ouwelijk zijn, kon je ook voor deze kiezen. De Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupé is een beetje apart Audi A3 alternatief. Net als de BMW 3 Serie Compact pakt BMW hun D-segmenter bij de kladden en voorzag deze van een compacte koets. Waar de 3 Compact nogal lelijk was, koos Mercedes-Benz bij de Sportcoupé voor een sportievere benadering.

De C30 CDI was het sportieve topmodel (eigenlijk was dat de C32, maar daar zijn er heel erg weinig van verkocht). De motor was gebaseerd op die van de CLK270 CDI. Het slagvolume van de vijfcilinder werd vergroot naar 3 liter en er kwam een grotere turbo op. Het resultaat was een vermogen van 231 pk en een koppel van maar liefst 540 Nm! Nog altijd een serieus snelle auto op de Autobahn.

Alfa Romeo GT 1.9 JTD Q2 (937C)

2007

Een hele vreemde eend in de bijt, deze auto. De Alfa Romeo GT is een coupé die bijna zijn hele carrière naast de Brera in de showrooms stond. De GT is een half maatje kleiner, maar niet heel veel minder ruim. De auto staat op hetzelfde platform (C platform) als de 147 en 156 en was voor Alfa Romeo dus een eenvoudige manier om wat extra verkopen te genereren.

De dieselversie was voorzien van de 150 pk sterke 1.9 JTD, een zeer fijne motor voor die tijd. Heel bijzonder is dat deze als Q2 is verkocht. Q2 was een sperdifferentieel om wielspin en onderstuur tegen te gaan. Het bijzondere is dat je de diesel er wél mee kon uitrusten, maar de 3.2 V6 (die het met 240 pk echt nodig had) níet.

BMW 123d Coupe (E82)

2007

Waarom, waarom, waarom? De BMW 1 Serie coupé is al een vreemd autootje. Waarom zou je een iets krappere en kalere 3 Serie coupé kopen die slechts een paar kilogram lichter is? Nou, je kon ‘m krijgen met deze bijzondere motor. In plaats van een dikke zescilinder heeft de 123d een 2.0 viercilinder motor waarbij Alpina heeft meegeholpen bij de ontwikkeling. In principe is het een 535d motor, met twee cilinders eraf. Dezelfde injectoren en zelfde sterkere zuigers, bijvoorbeeld. Stiekem best een kunstwerkje, want meer dan 200 pk en een verbruik van 1 op 18 is niet verkeerd.

Alpina D3 Bi-Turbo Coupé (E92)

2008

Ook Alpina deed (en doet!) aan diesels. De D3 had eerst een 2.0 viercilinder turbo met 200 pk. De reden was overigens puur economisch. Vanwege belastingtechnische redenen was het interessant om een groot aantal zuinige diesels te bouwen. De D3 was in feite een iets snellere 320d. In feite de motor die ook in bovenstaande 123d ligt, dus niet een zescilinder. Pas toen deze motor kwam, kon je de D3 ook als coupé krijgen (daarvoor alleen als sedan en Touring). De combinatie van een hoge topsnelheid en gunstig verbruik was een interessante. BMW had echter met de 325d, 330d en met name de 335d snellere en relaxtere aanbiedingen voor minder geld.

Peugeot RC-Z HDI 160

2010

Soms moet je de gok wagen. In 1998 pakte het uitstekend uit voor de Audi TT. De Peugeot RC-Z begon zijn carrière als 308 RC-Z Concept. Het publiek was zeer enthousiast en mits Peugeot de prijs gunstig kon houden, was er zeker animo voor. Dat bleek uiteindelijk tegen te vallen. Het kopende publiek had liever een 3008 dan een RC-Z. In principe waren er twee 1.6 THP-motoren, met 156 of 200 pk.

In beide gevallen staan ze niet bekend als betrouwbaar, integendeel. Daarom is de dieselversie wellicht de betere optie. Deze heeft alsnog 160 pk en flink veel koppel. Sterker nog, de motor past bij het GT-karakter van de auto. Vanwege het lage gewicht valt de motorrijtuigenbelasting ook wel mee, dus bijna een verstandige auto!

Mini Cooper SD Coupe (R58)

2011

Wat waren ze aan het denken? Soms zijn marketingafdelingen zo bezig met marketingdingen, dat ze de markt vergeten. Kijk, het idee van een Mini met diesel is op zich een tikkeltje vreemd, maar ok. In een Clubman, Countryman of zelfs een driedeurs versie kunnen we het begrijpen als je veel kilometers maakt.

Maar de Coupé was al een vreemde eend in de bijt. Met een diesel al helmaal, maar een dikke 2.0 diesel in zo’n kek coupeetje begreep en begrijpt niemand. Desondanks, ze zijn verkocht en met een beetje kietelen zijn ze overigens hilarisch. De combinatie van een laag gewicht en hoog koppel zorgt ervoor dat je gaat kirren.

Trident Iceni Magna

2014

Terwijl Tesla begon met elektrische auto’s, keek Trident naar diesels! Trident is op dit moment een kleiner merk dan Tesla en wellicht dat de keuze voor diesel daarmee te maken had. De motor van dit gevaarte is een 6.6 liter Duramax, uit een enorme pick-up.

Er waren drie gradaties qua vermogen: standaard (395 pk), PH1 (430 pk) en PH2 (660 pk). Met een topsnelheid van 305 km/u en een actieradius van 2.400 km kon je op hoge snelheid grote afstanden afleggen. Is er nog iets van terecht gekomen? Eh, nee. Dat dan weer niet.

