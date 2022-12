Radical SR3 XXR: een mini Formule 1 ervaring

De overtreffende trap is hier: de Radical SR3 XXR is nog bruter maar ook lekker duurzaam.

Elke auto van Radical is uhh radicaal. Ze hebben dus de goede naam weten te vinden voor hun extreme auto’s. Nu ook weer. De nieuwste variant is de SR3 en de makers hebben zich ‘gefocust op performance, gebruiksgemak en betrouwbaarheid’. Als ik zo naar de afbeeldingen kijk zal het gebruiksgemak wel flink tegenvallen, maar het is dan ook een racer.

Radical SR3 XXR

De kleur doet hem goed! Het geel doet hem nog agressiever overkomen. De Radical is zoals alle modellen van het Engelse merk lekker licht. Dit komt mede door de vrij kleine 1,5-liter motor die 10.000 tpm mag draaien. Het blok levert 232 pk en wordt geleverd met verbeterde remmen van AP Racing. Daarbij kan de auto op E85-biobrandstof lopen. Het is het eerste model dat op deze groene brandstof kan rijden. Ook nog eens duurzaam dus. Soort van.

De SR3 onderging onlangs een lichte facelift en krijgt er dus nu deze heftige XXR-versie bij. We zien onder andere een haaievin dat geïnspireerd is op de Le Mans-prototypes. De ‘halo’ moet je beschermen als je over de kop gaat of tegen rondvliegende brokstukken. Verder is er alles aan gedaan om de auto zo licht mogelijk te houden: denk aan een koolstof splitter en lichtgewicht wielen. Dit resulteert in een goede pk-gewichtsverhouding van 350 pk per ton.

Racer pur sang

Koop dit ding niet om boodschappen mee te gaan doen. Dat mag ook niet, want hij komt niet met een kenteken. De auto is ontworpen voor het circuit en daar moet je hem dan ook voor gebruiken. Daarom heeft Radical besloten om er een pitlimiter op te schroeven. Je rijdt dus nooit meer te hard de pit lane in en je waant je net een Formule 1-coureur. De prestaties van dit monster zijn door Radical nog niet gedeeld.

Je kan nu de Radical SR3 XXR bestellen. In de lente van 2023 mag je hem dan verwachten. Prijzen? Die zijn bij ons niet bekend, maar goedkoop zal het niet zijn.