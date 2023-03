Snelheid tof vinden in België strafbaar

Gewoon een keiharde boete voor mensen die snelheid tof vinden.

Leuke dingen mogen absoluut niet. Dat vindt de Belgische overheid. Die zien namelijk een probleem met mensen die hard rijden leuk kunnen waarderen. Nu is er ook niet direct een wetenschappelijk voordeel aan hard rijden, op het gevoel van vrijheid na en dat je 6 minuten eerder op bestemming bent.

Zelfs de verstokte petrolhead begrijpt uiteraard dat er snelheidslimieten zijn en probeert zich er aan te houden. Behalve voor onze Oosterburen. Daar heb je namelijk nog snelwegen zonder snelheidslimiet. Het feit dat dat anno 2023 nog het geval is, is ongelooflijk.

Snelheid tof vinden bij wet verboden

Bij onze zuiderburen ligt het iets anders. Daar is het binnenkort namelijk niet meer legaal om snelheid tof te vinden. De Belgische overheid heeft namelijk een wet ingediend die het mogelijk moet maken om het verheerlijken van snelheid op social media strafbaar te maken.

De wet is overigens ingediend door de minister van mobiliteit, Georges Gilkinet. Dat is als reactie op wat er in 2022 plaatsvond. Vorig jaar gebeurde er een namelijk een zeer zwaar ongeluk Strépy-Bracquegnie. Een meneer reed daar een aantal feestvierende mensen aan. De chauffeur in kwestie postte op social media veel foto’s en video’s waarin je hem te hard ziet rijden.

Flinke boete

De Minister heeft de wet ingediend omdat hij niet kan aanvaarden dat snelheid verheerlijkt wordt op social media. Het is namelijk doodsoorzaak nummer 3 in Bëlgie, samen met rijden met een slok op of ‘afgeleid’ zijn (op je telefoon kijken dus).

Het is de bedoeling dat deze mensen (die hard rijden leuk vinden) keihard worden aangepakt. De bestuurders die online ‘reclame maken’ voor te hard rijden, kunnen een dikke boete verwachten. Deze kan variëren van 40 tot 1.000 euro. Het geldt overigens alleen voor hard rijden op de openbare weg. Als je net in België werkzaam bent op de radio om Formule 1 te propageren, dan mag je gewoon je werk blijven doen.

