Pomphouders woest: kiezersbedrog!

We worden genept en bedrogen! De pomphouders van Nederland zijn woest.. Kiezersbedrog!

Het was gisteren natuurlijk uitgebreid in het nieuws. De verkiezingen zijn geweest en dus heeft iedereen zijn blauwe stoeltje weer binnen voor de komende vier jaar (in principe). Dus alle douceurtjes van voor 29 oktober kunnen gewoon de prullenbak in.

Ken je die van de accijnskorting die voor de verkiezingen nog zou blijven? Nou die blijven dus niet. Voor de details van wat er gisteren door de nog splinternieuwe Tweede Kamer is besloten verwijzen we je graag naar ons bericht van gisteren.

Pomphouders reageren: kiezersbedrog

Nu het nieuws een beetje is doorgesijpeld overal komt het verzet natuurlijk op gang. De chocoladeletters in de Telegraaf zijn gedrukt en de brancheverenigingen komen vandaag ook met een reactie.

Zo zijn de pomphouders in Nederland bijvoorbeeld woest, zo tekent nieuwsradiozender BNR op. Martin van Eijk van branchevereniging van pomphouders Drive windt er tegenover de radiozender geen doekjes om:

Dit is balen, dit is kiezersbedrog Martin is kraakhelder

Stijging van 5,5 procent

Waar maakt hij zich nou druk om, vraag je jezelf af? Een 5,5 procent stijging van de prijs voor een liter peut is gezien de inflatiecijfers van de afgelopen jaren toch een schijntje? Nou nee aldus Martin.

Branchevereniging Drive rekent het even voor bij BNR. Het prijsverschil met België en Duitsland is al fors. Met weer een accijns, en dus prijsverhoging, schuift de grens weer een aantal kilometer landinwaarts. Als je per liter soms wel 30 tot 40 eurocent kunt besparen dan loont het steeds meer om de reis naar één van onze buurlanden aan te vangen.

In de buurt van de grens tankt natuurlijk al niemand meer in Nederland, maar je kunt van steeds verder weg nu geld verdienen over de grens. Ook voor de rokers en drinkers loont het om in het buitenland te shoppen en wat dacht je van de drogisterijen en supermarkten?

Hoezee voor het OV!

Het nieuwe plan van de nieuwe Tweede Kamer haalt zomaar 500 miljoen ekkermannen op. Daarmee worden bezuinigingen op het openbaar vervoer weggehaald zodat er toch nog op zondag een bus kan rijden in Schubberkuttenveen.

Feit is dat het openbaar vervoer misschien in de Randstad helemaal prima geregeld is, alles daarbuiten is nog wel uitdagend. En duur. Maar goed, als je de brandstof steeds duurder maakt is ook dat betrekkelijk natuurlijk.

Kiezersbedrog

Grote vraag is dan: welke partijen hebben hier dan kiezersbedrog gepleegd? Nou we hebben het even voor jullie uitgezocht. Eind augustus stemden de volgende partijen voor de motie om de accijnskorting te behouden: PVV, VVD, NSC, BBB, SP, DENK, FVD, SGP en JA21. Tegen stemden: GL/PVDA, D66, CDA, ChristenUnie, PvdD en Volt.

Gisteren stemden voor de motie van Grinwis om toch de accijns gedeeltelijk te verhogen: 50Plus, GL/PVDA, D66, SP, PvdD, Volt, ChristenUnie en CDA. Tegen stemden DENK, SGP, VVD, JA21, PVV, BBB en FVD.

Wat valt op? Alleen de SP veranderde van mening. Dus kiezersbedrog… Voor de SP stemmer wel dus. Voor de rest, lekker naar België en Duitsland knorren voor goedkope sigaretten, kratten bier, shampoo en natuurlijk benzine!