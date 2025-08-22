Rij gerust vanuit Amsterdam naar België om goedkoop te tanken

Benzine dreigt vanaf 1 januari 2026 schofterig duur te worden. Een retourtje van 270 kilometer naar België voor goedkoop tanken loont…

Ja iedereen en zijn moeder heeft het er deze week al over, tenslotte zijn de verkiezingen in oktober dus dit is het moment om het regelen. De accijnskortingen gaan er vanaf 1 januari 2026 toch echt aan, tenzij er de politieke wil is om 1,5 miljard euro in de begroting om te buigen en op die manier de accijnskorting te behouden en de inflatiecorrectie ook in 2026 niet door te voeren.

Daarmee wordt de brandstof in Nederland meteen het duurste van heel Europa en dat zuigt natuurlijk. Dat wordt dus massaal tanken in België en Duitsland, maar vooral België. Het verschil per liter kan dan namelijk zomaar oplopen tot 65 cent(!) per liter peut. Bij 45 liter benzine tanken is dat een verschil van bijna 30 euro! voor één tank!

Accijnskorting? Is die er dan nog?

Eerst even terug naar het begin. Hebben we nog steeds accijnskorting dan? Ja. En nee het heeft NIETS met het kwartje van Kok te maken. In 2022 marcheerde Rusland met zijn troepen buurland Oekraïne binnen en ging de prijs van olie en gas door het dak. Het vorige kabinet onder leiding van Mark Rutte voerde de accijnskorting in om de brandstof aan de pomp nog enigszins betaalbaar te houden.

In 2022 ging het in eerste instantie om een korting van 17 cent op benzine en 11 cent op diesel. In 2023 werd die korting behouden tot 1 juli. Daarna is de korting gehalveerd en een inflatiecorrectie doorgevoerd. De korting die er toen nog was is tot en met vandaag de dag behouden en inflatiecorrecties meegenomen is dat nu nog zo’n 21 cent de liter voor benzine en 14 cent voor diesel.

Vanaf 1 januari 2026 komt die 21 cent er dus bij op een liter benzine en een inflatiecorrectie er overheen. Grofweg een kwartje de liter voor benzine dus. We rekenen hier ook even met benzine.

Vanuit Amsterdam goedkoop tanken in België

Dat zette ons aan het denken. Het verschil per liter benzine met België loopt dan op tot 65 cent de liter lazen we in de Limburgse media. Nou wonen de mensen in Limburg super dicht bij België, maar vanaf waar zou het lonen om bij onze zuiderburen te tanken? Kun je meteen wat gerstennat inslaan en blikjes fris zonder statiegeld. Win win.

We gaan voor het rekenvoorbeeld uit van een auto die op benzine rijdt, Euro 95 of E10, gemiddeld 1 liter op 16 kilometer verbruikt en een tankinhoud van 45 liter heeft. Met een prijsverschil van 65 cent per liter bespaar je per tank dan 29,25 euro.

Als je een beetje een marge aanhoudt voor daadwerkelijk gebruik kom je in het meest gunstige erop uit dat je voor die 29,25 op Belgische brandstof bijna 270 kilometer kunt rijden. Kortom een enkele reis van 135 kilometer. Beetje conservatiever kom je op 200 kilometer, een enkele reis van 100 kilometer.

ChatGPT had geen zin in een mooi kaartje met deze cirkels erop, maar ook bij bovenstaande kun je aardig zien vanuit welke steden het nog voordelig is om naar een aantal grensplaatsen in België te rijden.

Kijk of je dat echt vanuit Amsterdam moet doen is zeer discutabel, want dan verbrand je die volledige 29,25 euro weer aan de afstand die je rijdt. Maar toch… Je kunt je wel eens achter de oren krabben. En de overheid ook, want met een hogere accijns gaan meer mensen over de grens tanken en dan brengt het misschien wel helemaal niet meer geld in het laatje. Dan is de 1,5 miljard misschien wel helemaal niet teveel! Als er überhaupt peut aan de pomp is in 2026…