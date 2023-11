Shortlist Auto van het Jaar 2024 is bekend

Welk Chinees automerk gaat winnen? Check hier de shortlist van de Auto van het Jaar 2024!

Nou, dames en heren (en mensen die zich identificeren als iets anders natuurlijk), het is weer zo ver. We hebben de shortlist van de Auto van het Jaar van 2024 voor je. Dit is de belangrijkste verkiezing op het gebied van auto’s in Europa.

Een – ongetwijfeld homogene – groep mensen gaat namelijk bepalen welke auto het beste is. Elk nieuw geïntroduceerde auto wordt automatisch aangemeld. Vervolgens worden de leuke auto’s geschrapt van de lijst en kun je kiezen uit de huis,- tuin en keuken-modellen die je mag leasen van de baas of huren van je vrouw.

Eurovisie Songfestival

Vervolgens krijg je hetzelfde als bij het Eurovisie Songfestival: alle landen gaan stemmen op de producten die het dichtst bij hen staan. De uiteindelijke winnaar is bijna altijd eentje de categorie ‘huh’. Want laten we wel zijn, achteraf gezien hebben ze er een paar keer flink naast gezeten. Zoals in 1984, toen de Fiat Uno ‘won’ in plaats van de Peugeot 205. Of in 1986: toen vond men de Ford Scorpio beter dan de Mercedes-Benz E-Klasse (ja, de legendarische W124.

Enfin, dit jaar kunnen we wederom een bijzonder keurige winnaar verwachten. Wat je uiteindelijk kunt met de uitslag: geen idee. Maar een groep roomblanke mannen (en een paar vrouwen, dat dan weer wel) gaat bepalen welk automerk in zijn nopjes gaat zijn.

Shortlist Auto van het Jaar 2024

Dit is de shortlist voor de Auto van het Jaar 2024:

De winnaar winnaar wordt bekend gemaakt aan de vooravond (op 26 februari 2024) van de 100e editie van de Salon van Genève. De meeste merken gaan hier niet naartoe, maar we weten 100% zeker dat BYD wél gaat. We zijn dan ook benieuwd wie er gaat winnen.

