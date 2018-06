Popcorn! Alle Fast & Furious films op Netflix

Tijd voor vierkante ogen.

Fans van de Fast & Furious-films kunnen vanaf dit weekend hun lol op. De bekende filmreeks ontbrak tot op heden op de Nederlandse Netflix. Gelukkig(?) komt daar eindelijk verandering in, en hoe. Niet één, maar alle acht delen van de Fast & Furious-serie zijn vanaf zondag 1 juli te zien op Netflix.

Als n00b moet je niet zomaar deel na deel kijken. De makers hebben de verhaallijnen door elkaar gegooid en dus, om het verhaal te volgen, moet je even opletten welk deel je als eerste gaat kijken. Het begint logisch. Het eerste deel (The Fast and the Furious) uit 2001 zul je als eerste opzetten. Dan volgt 2 Fast 2 Furious uit 2003. Vervolgens moet je opletten, want daarna zet je Fast & Furious (2009) op. Dan is het de beurt aan Fast Five (2011) en Fast & Furious 6 (2013). De zesde film die je gaat kijken is The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006). Daarna Furious 7 (2015) en The Fate of the Furious (2017).

Alle acht de delen volgehouden en gekeken? Gefeliciteerd, je mag door naar de volgende ronde. Fast & Furious 9 heeft vertraging opgelopen en verschijnt pas in 2020 in de bioscoop. Enkele jaren daarna, als Vin Diesel inmiddels 54 of 55 jaar oud is, moet Fast 10 nog komen. Even beseffen: Vin Diesel was slechts 32 jaar oud tijdens de opnames van het eerste deel.