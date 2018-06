Eerste Vrije Training Oostenrijk: Max doet mee met de top

Bassie en Adriaan, in de vorm van Hamilton en Bottas, waren weer eens dominant.

Het is bloedheet in ons land, met een vrijwel strakblauwe lucht. In Oostenrijk zijn de omstandigheden een stuk anders. Het is een graad of 21 en zwaar bewolkt. Tot een regenbui is het niet gekomen, maar een natte baan had Max Verstappen niet nodig om in de top 3 te belanden tijdens de eerste vrije training in Spielberg bei Knittelfeld.

De één-twee van VT1 bestaat uit Hamilton en Bottas. De Mercedes-rijders waren goed voor een tijd van 1.04.839 en 1.04.966. Verstappen was met 01:05.072 een fractie langzamer, maar deed het zeker niet onverdienstelijk. Op P4 eindigde Vettel met een tijd van 01:05.180 en pas op de vijfde plek zien we Daniel Ricciardo met 01:05.483. Achter hem eindigde Räikkönen met 01:05.776. Het genoemde clubje reed allemaal op de ultrasofts.

De training verliep voorspoedig. Er waren vrijwel geen incidenten op een kleine spin van Max en een beschadigde neus van de auto van Stoffel Vandoorne na. Vanmiddag om 15:00 start de tweede vrije training en morgen tussen 12:00 en 13:00 is de derde training. De kwalificatie begint zaterdag om 15:00 uur en de race start zondag om 15:10 uur.