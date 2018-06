Verstappen zoekt balans in tweede vrije training GP Oostenrijk

Maar vindt het deze nog niet helemaal, zo lijkt het.

Vanochtend werd de eerste vrije training op de Red Bull Ring verreden. Daar leek Verstappen het heel erg goed te doen. Zou het dan gebeuren, misschien een pole position of een goede eindklassering? Vanmiddag mochten de coureurs weer de baan op. Kijkend naar de tweede vrije training lijkt dat er absoluut niet in te zitten. Mercedes en Ferrari zetten de toon. Dit zijn 5 dingen die ons opvielen tijdens FP2 in Oostenrijk, met aan het einde de uitslag.

Mercedes versus Ferrari

Arrivibene gaf aan dat de winst van Mercedes vorige week een toevalstreffer was. Volgens hem had Vettel de race kunnen en moeten winnen, zeker als je kijkt naar de indrukwekkende inhaalrace van de Duitser. We vergeten voor het gemak maar even dat Hamilton tijdens de race op de Active Cruise Control reed en de tijden van de Mercedes die race eigenlijk niet representatief zijn. Dat blijkt ook uit de tweede vrije training op de Red Bull Ring. Al vanaf het begin staan Hamilton en Bottas bovenaan.

Ricciardo versus Verstappen

Het is een beetje stuivertje wisselen tussen de Australiër en de Nederlander. Verstappen schijnt nogal moeite te hebben met de balans van de auto. In sommige bochten is heeft de voorkant te veel grip, in andere bochten juist weer te weinig. Met name de laatste twee technische bochten blijken erg lastig voor de RB14 met #MV33 achter het stuur. In de eerste twee secties wint hij een beetje tijd op Ricciardo, maar verliest deze constant in de laatste twee bochten. Wel schrijnend, de Red Bulls lijken in de long runs snelheid te kort te komen ten opzichte van de Mercedessen van Bottas en Hamilton en de Ferrari van Vettel.

Williams versus McLaren

Voor wie wat langer de sport volgt, er zijn periodes geweest dat Williams en McLaren de twee topteams waren. Voor de goede context, na de wereldtitel van Jody Scheckter in 1979 duurde het 21 jaar voordat Ferrari weer wereldkampioen werd bij de rijders. In die 21 jaar ging de titel 16 keer naar Williams of McLaren. Nu? Gedurende de vrije training staat Lance Stroll (Williams) stijf onderaan met Alonso (McLaren) op P19.

Grosjean versus zichzelf

Eerlijk is eerlijk, ondergetekende heeft een beetje medelijden met Grosjean. In principe is dat het ergste wat je kan overkomen. Het is wel tekenend, want de top 6 coureurs staan ver voor de rest. Wie staat er nummer 7? Inderdaad: Romain Grosjean. Ondanks veel kleine foutjes weet hij toch een strakke tijd neer te zetten. Alweer, want de auto laat het hele seizoen zien dat er wel degelijk snelheid inzit. Puntenaantal voor de Fransman: zero points. Zijn teammaat Magnussen heeft al 27 punten binnen.

Renault versus Honda

Deze houden we even goed voor je in de gaten, want volgend jaar rijden de Red Bulls met de Honda-motor. Allereerst het geluid, het valt op dat ze echt heel raar klinken in vergelijking met de andere motoren, als een ballon die door toedoen van een kleuter langzaam leegloopt. Het is een beetje lastig bepalen hoe goed de snelheid is, want Hartley lijkt niet een buitengewoon groot F1-talent te zijn. Op de Red Bulls na is Gasly sneller dan alles wat een Renault-motor heeft (McLaren en Renault).

De uitslag van FP2 ziet er als volgt uit:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Ricciardo

5. VERSTAPPEN

6. Raikkonen

7. Grosjean

8. Magnussen

9. Gasly

10. Vandoorne

11. Sainz

12. Leclerc

13. Ocon

14. Ericcson

15. Hulkenberg

16. Sirotkin

17. Hartley

18. Perez

19. Alonso

20. Stroll