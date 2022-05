Verstappen: weekenden minder moeilijk maken

Volgens Max Verstappen moet Red Bull het zich minder moeilijk maken.

Het gaat dit jaar nog niet van een leien dakje bij Max Verstappen en zijn team Red Bull. Alle keren dat Verstappen finishte, won hij de race ook.

Dit soort statistieken voor scorebordjournalisten is natuurlijk een beetje kolder, maar het geeft wel een beetje de situatie aan bij Red Bull. De snelheid lijkt er te zijn, de betrouwbaarheid is nog niet optimaal.

Minder moeilijk maken:

Als ze gaan, gaan ze goed. Ze hebben echter te veel pech. Ook dit weekend ging het niet probleemloos. Dankzij technisch malheur kon Verstappen niet maximaal oefenen. Zeker op een compleet nieuwe baan is dat toch wel handig. Mede daardoor was Verstappen niet ontevreden met de resultaten van de kwalificatie:

Op zich ben ik best tevreden met de kwalificatie. Ik heb letterlijk vier of vijf rondjes gereden gisteren. Vandaag moest ik gebruiken om de baan te leren kennen en een balans te vinden in de auto. Ik was verrast dat we zo competitief waren in de kwalificatie. Natuurlijk wil je liever op pole staan, maar als je kijkt naar waar we vandaan komen, hebben we het heel erg goed gedaan. Maar we moeten het ons echt minder moeilijk maken in de weekenden. Max Verstappen, viel al twee races uit.

Goede topsnelheid

Daar slaat hij de spijker op de kop, want het is nu het derde euvel in de vijfde race van het seizoen. Gelukkig kwam de pech niet in de race, maar vroeg in het weekend waardoor er in principe nog niet heel erg veel schade is. Sterker nog, Verstappen is vrij optimistisch over de race morgen:

We hebben een goede topsnelheid en de handling is ook voor elkaar. Ik kijk er ernaar uit. Het is best glad op de baan naast de ideale lijn. We gaan het zien. Er kunnen veel dingen gebeuren morgen. Het gaat volgens mij ook nog warmer worden dan gisteren. Het zal wel aan de banden liggen hoe die banden het houden. Max Verstappen, won ook twee races.

Wat denk jij? Gaat dit hele seizoen gedomineerd worden door domme pech voor Red Bull? Of gaat het ze lukken om de weekenden minder moeilijk te maken qua pech? Laat het weten, in de comments!