Dit is de populairste elektrische auto van het moment

Nope, geen Tesla Model 3 of Nissan Leaf.

Ein-de-lijk. De verkopen van de elektrische auto beginnen nu dan echt op gang te komen. Nee, dat is niet een verschrikkelijke happening. Tijdens de EV-10-daagse konden we kennis maken met enkele bijzonder gave elektrische auto’s. Daarbij: zo Uber-briljant zijn die standaard drie- en viercilinder dieseltjes ook weer niet. Zie het een beetje als paarden, die gebruiken we nog steeds voor de hobby, alleen niet meer om naar ons werk te gaan.

Maar zoals gezegd, de verkopen komen op gang. De elektrische auto’s worden telkens beter. Met name de actieradius die omhoog gaat en de prijs die juist omlaag gaat zijn twee hele belangrijke ontwikkelingen. Op dit moment zijn auto’s als de Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq en Opel Ampera-E belangrijke spelers op de markt. Maar welke auto is nu eigenlijk de populairste?

Toegegeven, het is een vrij specifieke markt en periode, maar de afgelopen maand (september 2017) was het niet een Tesla of Leaf die bovenaan het lijstje prijkte. Neen, het was de StreetScooter! Met 812 stuks was de StreetScooter de meest verkochte elektrische auto van Duitsland in september. In totaal werden er 3.293 exemplaren van verkocht dit jaar.

StreetScooter is een open-source project van meer dan 50 autmotive bedrijven. Daar zitten ook een paar bekende Nederlandse namen tussen, zoals Spijkstaal, VDL en Athlon Car Lease. In Nederland worden de StreetScooters ge├»mporteerd door Louwman. De laatste toevoeging aan het gamma van StreetScooter is de XL, een ge├źlektrificeerde Transit.