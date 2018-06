Porco Cane! Kersverse Abarth van AB-lezer gejat

Jatmozen hebben weer toegeslagen.

Als we de cijfers mogen geloven zijn er steeds minder autodiefstallen in deze contreien, maar toch zijn het er alleen in Nederland nog steeds een dikke twintig per dag. Zodoende overkomt het ook nog wel eens een AB-lezer en soms zelfs een AB-coryfee. Toegegeven, meestal gaat het in die gevallen om gestolen Audi’s. Tsja, dat is toch een beetje de kat op het spek binden. Ongure types kunnen hun vlugge vingers maar moeilijk in bedwang houden als het gaat om de boksbeugel. Het is een beetje hetzelfde als vrouwen in korte ro…Oh nee wacht #me2.

Zojuist kregen we echter een mailtje van Andonis. Deze man zette in maart van dit jaar zijn epische naam onder een koopcontract voor een lichtgrijze Abarth 595. Officieel heet de kleur Grigio Campovolo, zeer Ferrariësque. Erg lang heeft Andonis echter niet van zijn aanwinst kunnen genieten, want de auto werd afgelopen nacht, vermoedelijk rond klokslag één, gejat in Tongeren.

Andonis heeft ons vriendelijk verzocht foto’s van de auto te delen in de hoop dat onze community hem uit de brand kan helpen. In het verleden heeft dit ook weleens gewerkt, dus bij deze. Opvallend aan de auto is dat deze een kleine schade heeft aan het rechtervoorwiel. Hier ontsieren een paar lelijke krassen de grijze koets. Info over de auto mag uiteraard gestuurd worden naar tips@autoblog.nl, zoals altijd.