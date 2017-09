Zoeken! De gestolen Audi TT van @wouter

Oren en ogen geopend voor deze eerste generatie TT.

Afgelopen nacht is een grijze 1999 Audi TT 1.8T Quattro gestolen. Het exacte tijdstip van de diefstal is onbekend. De wagen stond op het moment van de diefstal geparkeerd in Rotterdam Kralingen. Het betreft hier de versie met 225 pk. Deze variant is te herkennen aan de dubbele uitlaten. Ook heeft deze TT de subtiele achterspoiler. Bij de auto hoort de kentekencombinatie 8-XJP-05. Op de kentekenplaathouders staat de tekst ‘Autobedrijf Terpstra Sexbierum.’

Wellicht gaat er een lampje branden bij het zien van de Audi. Het is inderdaad de TT uit ons aankoopadvies en tevens de bolide van @wouter. Het model is qua uiterlijk origineel. De opvallende Audi Parabool-velgen zijn mogelijk een goed herkenningspunt. Iets gezien of heb je informatie over de diefstal? Mailen kan naar tips@autoblog.nl