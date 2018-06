Tesla draagt update snelheidslimiet op aan overleden tiener

Een fijn gebaar.

Vorige week begon Tesla met het uitrollen van een nieuwe software update, waarmee de elektrogigant een nieuwe feature toevoegde aan haar auto’s: een snelheidslimiet. De update is technisch gezien de overtreffende trap van de al bestaande Valet Mode. Aanvankelijk leek er geen specifiek motief te zijn voor de toevoeging van de feature, maar nu blijkt dit niet helemaal het geval te zijn.

In de voetnoten van de update zit namelijk een ode verstopt aan de 18-jarige Amerikaan die vorige maand verongelukte. De jongen, Barrett Riley, reed de Tesla Model S (rijtest) van zijn ouders op hoge snelheid tegen de muur. Hierop vatte de auto vlam. Riley en zijn bijrijder, de eveneens 18-jarige Edgar Monserratt Martinez overleefden het ongeval beiden niet.

De nieuwe feature in de laatste software update van Tesla wordt door de Amerikaanse autofabrikant als volgt omschreven:

“Limit vehicle speed and acceleration with speed limit mode. Maximum vehicle speed can be set between 50-90 mph (80-145 km/h).”

De feature laat eigenaren van een Tesla die de update hebben geïnstalleerd een snelheidslimiet op hun auto zetten. Dit is met name handig voor volwassenen die hun kinderen graag in hun auto willen laten rijden, maar ze niet na één rit willen verliezen. Tesla’s zijn immers bijzonder krachtige auto’s die, zeker door onervaren bestuurders, gemakkelijk in de prak gereden kunnen worden. Dat Tesla de nieuwe feature opdraagt aan de jongen die recentelijk het leven heeft gelaten, is dan ook erg netjes van ze. (Bron: Electrek)