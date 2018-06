Audi geeft Europa de vinger na arrestatie van CEO

Fok jou, Europa.

Misschien is het je ontgaan, maar onlangs werd Audi’s CEO Rupert Stadler gearresteerd in verband met zaken die betrekking hebben op Dieselgate. Omdat we allemaal een beetje murw geslagen zijn door de constante stroom aan nieuwe informatie over dit issue, kan de gravitas van deze situatie je makkelijk ontgaan. Doch binnen VAG en de elite van de Duitse industrie is de (onverwachte) arrestatie van Stadler harder aangekomen dan je wellicht zou denken. Rupert is de hoogste pief van VAG die tot op heden gevat is en zelfs de eerste Duitse CEO ooit ever die door de autoriteiten wordt aangepakt tijdens zijn dienstverband.

Eerder vandaag bleek dat de (voorlopig) van zijn voetstuk gevallen zakenman minimaal nog een weekje vast zal blijven zitten. In de tussentijd neemt onze landgenoot Bram Schot zijn functie waar. Het is nog niet duidelijk of dit ook zo zal blijven wanneer/als Stadler vrijgepleit wordt. Maar in de tussentijd heeft het hele gebeuren al de nodige gevolgen, althans zo meent Automotive News.

Aan het eind van deze zomer had Audi namelijk een heuse rager op de planning staan in Brussel om de e-tron officieel te onthullen. De hete EV van de boskbeugel wordt in elkaar geschroefd in de Belgische hoofdstad en een bezoekje aan de fabriek behoorde ook tot het programma. Uit betrouwbare informatie weten we dat reservatiehouders voor de auto een kaartje konden kopen voor 300 Ekkermannen exclusief BTW. Dat moet wel een premium dagje uit worden! Behalve dan dat het feest niet doorgaat. De ‘Summit’ zoals Audi het noemt is afgelast en zal niet langer in België plaatsvinden, maar in de Verenigde Staten, op een nog nader te bepalen plaats en datum. De officiële reden die Audi hiervoor opgeeft is ‘organizational reasons’. Juist ja…